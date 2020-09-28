Зірка бурлеску Діта фон Тіз показала еротичне фото у леопардовій білизні
Неймовірна та розкішна "Королева бурлеску" Діта фон Тіз не втомлюється тішити усіх своїми спокусливими фото. Цього разу вона знялася у леопардовій спідній білизні, яка виграшно підкреслює її надзвичайне тіло. Просто глянь, наскільки круто виглядає 47-річна модель та акторка.
Діта фон Тіз регулярно викладає на своїй сторінці в інстаграмі світлини, на яких красуня позує у розкішному вбранні та спокусливому спідньому. Men 24 традиційно ділиться з тобою порцією краси, яка викликає легке запаморочення.
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Ми настільки захоплені Дітою, що просто зобов'язані коротко тобі розповісти трішки про цю неймовірну жінку. По-перше, вона не користується послугами стилістів. Усе робить сама. А ще Діта фон Тіз – колишня дружина епатажного виконавця Мериліна Менсона. Шокований? Бо ми дуже.
Дивися на це спокусливе фото актриси Діти фон Тіз і не полінуйся залишити їй лайк. Вона однозначно того вартує!
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Діта фон Тіз – приклад жіночності та краси. Нею можна милуватися годинами. А світлини її викликають лише естетичне задоволення.