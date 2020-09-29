Якщо ти досі не підписаний на DJ NANA, то ще не пізно це зробити. Тим паче, що ця неймовірна красуня таке витворяє, що аж неможливо бути байдужим до цього. Так, на днях Настя виклала на своїй сторінці в інстаграмі відео, на якому вона танцює біля холодильника. Хотіли б ми бути на його місці.

Красуня DJ NANA не стомлюється веселити та спокушати своїх фанатів гарячими фото та відео. Колишня учасниця дівочого колективу NikitA опублікувала відео, на якому красуня танцює з холодильником. Men 24 за доброю традицією ділиться гаряченьким з тобою!

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Зазначимо, що для Насті Кумейко такі відео уже є доброю традицією. Вона просто обожнює витанцьовувати на своїй затишній кухні. Ба більше, її найкращий партнер – незмінний холодильник. Якщо вірити усім її коментаторам, то на його місці хотіли б опинитися безліч чоловіків і, навіть, жінок.

Для спокусливого танку вона вибрала композицію співачки Rihanna "Rude Boy". Слухаємо, милуємося та мріємо про те, щоби одного разу побувати на місці холодильника DJ NANA.

Лови ще й коментарі, які під цим дописом залишили її фанати:

"Без мене не починай";

"Я скоро залізу у твій холодильник";

"Найщасливіший холодильник у світі";

"Дуже красива".

А також бонус: ще одне відео з танцями біля холодильника від DJ NANA:

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DJ NANA однозначно заслуговує на твій лайк і коментар, тож не лінуйся!