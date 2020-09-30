Алкогольная азбука: штоф, полуштоф, штофик – что это такое и откуда взялось
Привычная нам метрическая система мер популярной стала лишь в XIX веке, а принадлежащая этой системы мера объема литр – вообще в ХХ. К тому времени на украинских землях объем жидкости измеряли – ну, как могли: бочками, ведрами, чашками, рюмками и многое тому подобное. Men 24 рассказывает сегодня об одной из самых популярных мер – штофе.
Одним из способов измерения жидкости в период средних веков был штоф. Men 24 рассказывает, что означает это слово и откуда оно происходит.
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Stof – древненемецкого слово, которое можно перевести как чаша или большая кружка. Традиционно сложилось, что такими кружками – штофами измеряли алкогольные напитки, среди которых вина и водку.
- Через некоторое время произошла "обратная трансформация" значение слова, и штофами стали называть не только объем жидкости, но и посуду, в которой эту жидкость хранили.
Штоф как мера
Итак, штоф – сколько это? В Руси наиболее популярными способами измерения жидкости были, разумеется, ведра. Если же речь шла о напитках, в основном алкогольных – то рюмки.
Штоф как мера объема жидкости равен объему большой кружки / Фото pinterest
Соотношение рюмок к ведру и легло в основу формирования системы измерения объема жидкости того времени:
- Рюмка – это сотая часть ведра (то есть 100 рюмок в одно ведро помещалось) или 120 граммов.
- Ведро же в пересчете на современную систему измерения содержало 12,299 литра.
- И, наконец, бочка – 40 ведер.
А теперь внимание: кроме бочек, ведер и рюмок в системе измерения объема жидкости люди использовали кружки.
- Например, в ХVII веке 10 – 12 кружек как раз наполняли ведро. А "штоф" с немецкого, напомним – большая кружка (или чаша). Итак, штоф как мера объема жидкости равен объему кружки.
Средневековый набор мерил для напитков, Германия / Фото Statens Historiska Museum
Как появился штоф на украинских землях
За несколько веков после исчезновения с политической карты мира Руси украинские земли захватила Российская империя. Первый ее император Петр прорубил "окно в Европу", и одним из последствий этого стало развитие стекольного производства.
- Штоф как мера объема (а позднее и как посуда для алкогольных напитков) позаимствовали из Европы прежде всего стеклодувы, которые перенимали опыт и мастерство от иностранных знатоков.
Так в XVII веке и появилась зеленая четырехгранная бутылка с короткой шейкой и пробкой. Мастера привыкли к слову "штоф" и стали регулярно использовать его в производстве.
Меры объема алкоголя до введения метрической системы / Фото из соцсетей
Меры объема алкоголя
После перехода на метрическую систему из употребления вышли оригинальные названия – такие как "гусь", "штоф", "полуштоф", "четушка" и многие другие. Их можно увидеть разве в книгах XVIII – XIX веков, а также и ХХ.
Современный человек, человек XXI века, часто не понимает значения этих терминов. Вот мы и объясним:
- Казенное ведро – 12 литров.
- Четверть или гусь – 3,5 литра.
- Штоф – 1,3 литра.
- Полуштоф – 0,7 литра.
- Косушка, косуха, сороковик – 0,3 литра.
- Четушка, чекушка, пятидесятка – 0,25 литра.
- Рюмка – 120 миллилитров.
- Шкалик – 60 миллилитров.
К слову, Петр был не только первым российским императором, но и первым, кто лично контролировал оборот алкоголя в стране. Он приказал питьевым заведениям иметь специальную тару для продажи водки:
- Посуда должна была иметь градуировку, свидетельство и клеймо (такая сееб "акцизная марка") Казенной палаты мер. Таким образом Петр следил за объемами закупок и продажи алкоголя.
Водочные штоф, полуштоф и штофик, XVIII век, Музей воды, Санкт-Петербург / Фото wikipedia
Штоф, полуштоф, штофик: в чем разница
Для розлива и хранения алкогольных напитков было три разновидности бутылок:
- Самая большая – от 1 до 1,3 литра (штоф).
- Средняя – от 500 до 700 миллилитров (полуштоф).
- Маленький штофик – 250 мг.
Все бутыли имели одинаковую прямоугольную форму, были зеленого цвета и закупоривались пробкой.
- Но потом зеленые бутыли заменили водочные графины, которые остаются популярными и сегодня.
Вот так выглядит полуштоф сегодня / Фото Nemiroff