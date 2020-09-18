Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. До твоєї уваги 3 круті алкогольні коктейлі, які зроблять твій вечір незабутнім!

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно можуть допомогти круті алкогольні коктейлі, приготовлені на основі горілки Nemiroff.

Тобі сподобається Кава з вогником: рецепти алкогольних кавових напоїв

N-tini

Цей коктейль – твіст на Vodka Martini – улюблений напій Джеймса Бонда. Тож, якщо ти готовий цього вечора рятувати світ – віддай перевагу саме цьому коктейлю.

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 60 мл

Dolin Dry – 15 мл

Sandeman Fino – 15 мл

Cartron Pomme Verte – 5 мл

Можеш для приготування використовувати метод агента 007: збовтати, але не змішувати.



Рецепт приготування коктейлю N-Tini

Над коктейлем працювали імениті бармени, які створили його спеціально для Barometer Show 2019.

Nemiroff Cosmo

На створення цього алкогольного коктейлю надихнув Cosmopolitan. Напій пряний і ідеально підійде як дигестив для підтримки веселих дружніх розмов ввечері.

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 мл

Aperol – 15 мл

Сік грейпфрута – 20 мл

Також можеш спробувати ще одну версію цього напою, яка також освіжає і дарує приємні відчуття.

Варте уваги Дигестив як складова гастрономічної культури: що це таке та з чим подавати

Nemiroff Cosmo 2

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 мл

Cointreau – 25 мл

Сік журавлини – 40 мл

Сік лайма – 10 мл

Ці коктейлі розробили спеціально для легкого приготування вдома.



Рецепти приготування коктейлів Nemiroff Cosmo

Насолоджуйся цими напоями та проводь весело час з друзями. Нехай вечір п'ятниці вдасться на всі 100!