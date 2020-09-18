Міцні коктейлі для веселої п'ятниці: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. До твоєї уваги 3 круті алкогольні коктейлі, які зроблять твій вечір незабутнім!
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно можуть допомогти круті алкогольні коктейлі, приготовлені на основі горілки Nemiroff.
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N-tini
Цей коктейль – твіст на Vodka Martini – улюблений напій Джеймса Бонда. Тож, якщо ти готовий цього вечора рятувати світ – віддай перевагу саме цьому коктейлю.
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 60 мл
- Dolin Dry – 15 мл
- Sandeman Fino – 15 мл
- Cartron Pomme Verte – 5 мл
Можеш для приготування використовувати метод агента 007: збовтати, але не змішувати.
Рецепт приготування коктейлю N-Tini
Nemiroff Cosmo
На створення цього алкогольного коктейлю надихнув Cosmopolitan. Напій пряний і ідеально підійде як дигестив для підтримки веселих дружніх розмов ввечері.
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 45 мл
- Aperol – 15 мл
- Сік грейпфрута – 20 мл
Також можеш спробувати ще одну версію цього напою, яка також освіжає і дарує приємні відчуття.
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Nemiroff Cosmo 2
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 мл
- Cointreau – 25 мл
- Сік журавлини – 40 мл
- Сік лайма – 10 мл
Рецепти приготування коктейлів Nemiroff Cosmo
Насолоджуйся цими напоями та проводь весело час з друзями. Нехай вечір п'ятниці вдасться на всі 100!