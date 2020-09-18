Крепкие коктейли для весёлой пятницы: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. К твоему внимания 3 крутых алкогольные коктейли, которые сделают твой вечер незабываемым!
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно могут помочь крутые алкогольные коктейли, приготовленные на основе водки Nemiroff.
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N-Tini
Этот коктейль – твист на Vodka Martini – любимый напиток Джеймса Бонда. Поэтому, если ты готов в этот вечер спасать мир – отдай предпочтение именно этому коктейлю.
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 60 мл
- Dolin Dry – 15 мл
- Sandeman Fino – 15 мл
- Cartron Pomme Verte – 5 мл
Можешь для приготовления использовать метод агента 007: взболтать, но не смешивать.
Рецепт приготовления коктейля N-Tini
Nemiroff Cosmo
На создание этого алкогольного коктейля вдохновил Cosmopolitan. Напиток пряный и идеально подойдет как дижестив для поддержки веселых дружеских разговоров вечером.
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 45 мл
- Aperol – 15 мл
- Сок грейпфрута – 20 мл
Еще можешь попробовать еще одну версию этого напитка, которая также освежает и дарит приятные ощущения.
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Nemiroff Cosmo 2
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 мл
- Cointreau – 25 мл
- Сок клюквы – 40 мл
- Сок лайма – 10 мл
Рецепты приготовления коктейлей Nemiroff Cosmo
Наслаждайся этим напитками и проводи весело время с друзьями. Пусть вечер пятницы удастся на все 100!