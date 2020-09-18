Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. К твоему внимания 3 крутых алкогольные коктейли, которые сделают твой вечер незабываемым!

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно могут помочь крутые алкогольные коктейли, приготовленные на основе водки Nemiroff.

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N-Tini

Этот коктейль – твист на Vodka Martini – любимый напиток Джеймса Бонда. Поэтому, если ты готов в этот вечер спасать мир – отдай предпочтение именно этому коктейлю.

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 60 мл

Dolin Dry – 15 мл

Sandeman Fino – 15 мл

Cartron Pomme Verte – 5 мл

Можешь для приготовления использовать метод агента 007: взболтать, но не смешивать.



Рецепт приготовления коктейля N-Tini

Над коктейлем работали именитые бармены, которые создали его специально для Barometer Show 2019.

Nemiroff Cosmo

На создание этого алкогольного коктейля вдохновил Cosmopolitan. Напиток пряный и идеально подойдет как дижестив для поддержки веселых дружеских разговоров вечером.

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 мл

Aperol – 15 мл

Сок грейпфрута – 20 мл

Еще можешь попробовать еще одну версию этого напитка, которая также освежает и дарит приятные ощущения.

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Nemiroff Cosmo 2

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 мл

Cointreau – 25 мл

Сок клюквы – 40 мл

Сок лайма – 10 мл

Эти коктейли разработали специально для легкого приготовления дома .



Рецепты приготовления коктейлей Nemiroff Cosmo