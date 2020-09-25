Как приготовить коктейль Blood & Honey: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт алкогольного коктейля Blood & Honey, вариации популярной во всем мире "Кровавой Мэри".
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь крутой алкогольный коктейль Blood & Honey, приготовленный на основе водки Nemiroff.
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Этот коктейль – переосмысление легендарной "Кровавой Мэри". Его особенность заключается в том, что сам напиток еще более пикантный. Что касается "Кровавая Мэри", то мы можем смело назвать ее "Современной классикой".
Коктейль "Кровавая Мэри" появился благодаря сочетанию слов Bloody Mary, которые ассоциируются в английском языке с именем Марии I Тюдор (1553 – 1558), которая получила прозвище Кровавой через расправы над англиканцами.
Коктейль Кровавая Мэри изобрели в начале прошлого века / Фото Tabasco
Что же касается изобретателя "Кровавой Мэри", то так в мире повелось, что их сразу несколько. Одни источники утверждают, что первым этот коктейль приготовил Джордж Джессел в промежутке между мировыми войнами. Более того, первое упоминание о "Кровавой Мэри" есть в газете New York Herald Tribune, датированной 2 декабря 1939: "Новый антипохмельный напиток Джорджа Джессела, что обратил на себя внимание корреспондентов и называется "Кровавая Мэри": половина томатного сока, половина водки".
Прошло почти 25 лет и Фернанд Петио, который работал с 1934 года в нью-йоркском баре "King Cole", заявил журналистам The New Yorker (номер от 18 июля 1964), что именно он изобрел этот коктейль. Более того, сделал это он еще в 20-х годах, когда работал барменом в парижском заведении Harry's New York Bar.
Ладно, хватит об истории напитка. Давайте изучать крутой рецепт и наслаждаться коктейлем, приготовленным собственноручно.
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 50 мл
- Sandora овощной – 90 мл
- Соус Tabasco – 2 капли
- Вустерский соус - 3 капли
- Сельдерей – 1 стебель
- Свежее яблоко – 1 ломтик
- Красный перец – 1 ломтик
- Копченая паприка – на кончике ножа
- Молотый кориандр – на кончике ножа
- Свежая зелень – несколько листочков
- Молотый чеснок – на кончике ножа
- Соль и перец – по вкусу
- Бородинский хлеб – 1 ломтик
Рецепт приготовления коктейля Blood & Honey
Приготовление коктейля Blood & Honey:
Приготовление Blood & Honey – настоящее искусство, поэтому не спеши и наслаждайся процессом сполна.
- Кусок Бородинского хлеба обжариваем на сковороде без масла. Заливаем водкой Nemiroff De Luxe и настаиваем в холодильнике в течение суток. Это позволит водке настояться на хлебе и подарить напитку еще более интересный вкус.
- Водку процеживаем с помощью вафельного полотенца или мелкого сита.
- Мокрый хлеб высушиваем в печи. Перебиваем его на блендере до получения крошки, которой будем украшать сверху коктейль.
- Помести все ингредиенты, кроме водки и хлебной крошки, в блендер и взбей их.
- Процеди однородную смесь сквозь вафельное полотенце, мелкое сито или марлю в небольшую кастрюльку.
- Проваривай на небольшом огне, но не доводи до кипения.
- Соединяем водку с заваренным томатным соком со специями. Сверху украшаем хлебной крошкой. Можно для декора использовать вяленые томаты или стебель сельдерея.
- Наслаждайся!
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Пей Blood & Honey сразу после приготовления и проводи весело время в хорошей компании друзей. И пусть вечер пятницы удастся на все 100!
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