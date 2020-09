Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт алкогольного коктейля Blood & Honey, вариации популярной во всем мире "Кровавой Мэри".

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь крутой алкогольный коктейль Blood & Honey , приготовленный на основе водки Nemiroff.

Этот коктейль – переосмысление легендарной "Кровавой Мэри". Его особенность заключается в том, что сам напиток еще более пикантный. Что касается "Кровавая Мэри", то мы можем смело назвать ее "Современной классикой".

Коктейль "Кровавая Мэри" появился благодаря сочетанию слов Bloody Mary, которые ассоциируются в английском языке с именем Марии I Тюдор (1553 – 1558), которая получила прозвище Кровавой через расправы над англиканцами.



Коктейль Кровавая Мэри изобрели в начале прошлого века / Фото Tabasco

Что же касается изобретателя "Кровавой Мэри", то так в мире повелось, что их сразу несколько. Одни источники утверждают, что первым этот коктейль приготовил Джордж Джессел в промежутке между мировыми войнами. Более того, первое упоминание о "Кровавой Мэри" есть в газете New York Herald Tribune, датированной 2 декабря 1939: "Новый антипохмельн ы й напиток Джорджа Джессела, что обратил на себя внимание корреспондентов и называется "Кровавая Мэри": половина томатного сока, половина водки".

Прошло почти 25 лет и Фернанд Петио, который работал с 1934 года в нью-йоркском баре "King Cole", заявил журналистам The New Yorker (номер от 18 июля 1964), что именно он изобрел этот коктейль. Более того, сделал это он еще в 20-х годах, когда работал барменом в парижском заведении Harry's New York Bar.

Ладно, хватит об истории напитка. Давайте изучать крутой рецепт и наслаждаться коктейлем, приготовленным собственноручно.

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 50 мл

Sandora овощной – 90 мл

Соус Tabasco – 2 капли

Вустерский соус - 3 капли

Сельдерей – 1 стебель

Свежее яблоко – 1 ломтик

Красный перец – 1 ломтик

Копченая паприка – на кончике ножа

Молотый кориандр – на кончике ножа

Свежая зелень – несколько листочков

Молотый чеснок – на кончике ножа

Соль и перец – по вкусу

Бородинский хлеб – 1 ломтик



Рецепт приготовления коктейля Blood & Honey

Приготовление коктейля Blood & Honey:

Приготовление Blood & Honey – настоящее искусство, поэтому не спеши и наслаждайся процессом сполна.

Кусок Бородинского хлеба обжариваем на сковороде без масла. Заливаем водкой Nemiroff De Luxe и настаиваем в холодильнике в течение суток. Это позволит водке настояться на хлебе и подарить напитку еще более интересный вкус.

Учти потерю влаги, поэтому водки можешь использовать больше.

Водку процеживаем с помощью вафельного полотенца или мелкого сита.

Мокрый хлеб высушиваем в печи. Перебиваем его на блендере до получения крошки, которой будем украшать сверху коктейль.

Помести все ингредиенты, кроме водки и хлебной крошки, в блендер и взбей их.

Процеди однородную смесь сквозь вафельное полотенце, мелкое сито или марлю в небольшую кастрюльку.

Проваривай на небольшом огне, но не доводи до кипения.

Соединяем водку с заваренным томатным соком со специями. Сверху украшаем хлебной крошкой. Можно для декора использовать вяленые томаты или стебель сельдерея.

Наслаждайся!

