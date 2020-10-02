Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт алкогольного коктейлю Маргарита з грейпфрутом.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти крутий алкогольний коктейль Маргарита з грейпфрутом, приготовлений на основі текіли Jose Cuervo.

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Що таке Маргарита? Це алкогольний коктейль, до складу якого входить текіла, сік цитрусових, цитрусовий лікер, а також лід. Класифікують його як сауер – напій, що характеризується кислинкою цитрусових.

Щодо історії появи коктейлю Маргарита, то тут усе традиційно заплутано. Існує щонайменше три популярні версії, і всі вони стосуються однієї красуні, на честь якої й назвали відомий на весь світ коктейль.



Маргарита характеризується кислинкою цитрусових / Фото adobestock

Подейкують, що коктейль Маргарита з'явився десь між 1936 та 1948 роком. Одна з легенд стверджує, що у 1936 році господар готелю Crespo Hotel Денні Негрете приготував цей напій для своєї подруги Маргарити, котра навідалася до нього на роботу посеред ночі. Тоді – так кажуть – він змішав для неї текілу, куантро, а також лимонний сік.

Якщо вірити другій легенді, то творцем напою є мексиканський бармен Карлос Харрера. Він у 1938 році був настільки враженим неймовірною вродою однієї з відвідувачок бару, що вирішив створити для неї коктейль. Панянку звали Маргаритою. Вона була актрисою-початківцем.

Третя історія свідчить про те, що у 1948 році техаська аристократка Маргарита Сеймз влаштувала прийом на своїй віллі в Акапулько. Під час відпочинку гостям подавали коктейль, який готувався на основі текіли виробництва господині дому. Одним із гостей вечора був Томмі Хілтон, власник мережі готелів Hilton, якого настільки вразив коктейль, що вже наступного дня його подавали у кожному барі мережі готелів.



Приготування Маргарити з грейпфрутом не забере у тебе багато часу / Фото istock

Гаразд, годі вже про історію напою. Нумо вивчати крутий рецепт Маргарити з грейпфрутом і насолоджуватися коктейлем, приготовленим власноруч.

Інгредієнти:

Jose Cuervo Tequila – 50 мл

Сік грейпфрута – 100 мл

Лайм – 1 скибка

Грейпфрут – 1 скибка

Сіль для оздоби бокалу

Лід



Рецепт Маргарити з грейпфрутом / Фото Nemiroff

Приготування Маргарити з грейпфрутом:

Проведи скибкою лайму по вершечку бокалу. Після цього занур край бокалу в тарілку з сіллю. Додай грейпфрутовий сік, текілу Jose Cuervo та лід у шейкер. Добряче збий, аби усе інгредієнти змішалися. Вилий вміст шейкера у бокал. Прикрась бокал скибкою грейпфрута.

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Насолоджуйся Маргаритою з грейпфрутом у хорошій компанії, аби набратися позитивних емоцій і круто провести час!