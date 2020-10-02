Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт алкогольного коктейля Маргарита с грейпфрутом.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь крутой алкогольный коктейль Маргарита с грейпфрутом, приготовленный на основе текилы Jose Cuervo.

Правильная мужская закуска: Текила – что это за напиток, как и с чем его употреблять

Что такое Маргарита? Это алкогольный коктейль, в состав которого входит текила, сок цитрусовых, цитрусовый ликер, а также лед. Классифицируют его как сауэр – напиток, который характеризуется кислинкой цитрусовых.

Что касается истории появления коктейля Маргарита, то все традиционно запутанно. Существует по меньшей мере три популярные версии, и все они появились благодаря одной красавице, в честь которой и назвали известный на весь мир коктейль.



Маргарита характеризуется кислинкой цитрусовых / Фото adobestock

Говорят, что коктейль Маргарита появился где-то между 1936 и 1948 годом . Одна из легенд утверждает, что в 1936 году хозяин отеля Crespo Hotel Дэнни Негрете приготовил этот напиток для своей подруги Маргариты, которая наведалась к нему на работу посреди ночи. Тогда – так говорят – он смешал для нее текилу, куантро, а также лимонный сок .

Если верить второй легенде, то создателем напитка является мексиканский бармен Карлос Харрера. Он в 1938 году был настолько потрясенным невероятной красотой одной из посетительниц бара, что решил создать для нее коктейль. Барышню звали Маргаритой. Она была начинающей актрисой.

Третья история свидетельствует о том, что в 1948 году техасская аристократка Маргарита Сеймз устроила прием на своей вилле в Акапулько. Во время отдыха гостям подавали коктейль, который готовился на основе текилы производства хозяйки дома. Одним из гостей вечера был Томми Хилтон, владелец сети отелей Hilton, которого настолько поразил коктейль, что уже на следующий день его подавали в каждом баре сети отелей.



Приготовление Маргариты с грейпфрутом не отнимет у тебя много времени / Фото istock

Ладно, хватит об истории напитка. Давайте изучать крутой рецепт Маргариты с грейпфрутом и наслаждаться коктейлем, приготовленным собственноручно.

Ингредиенты:

Текила Jose Cuervo – 50 мл

Сок грейпфрута – 100 мл

Лайм – 1 долька

Грейпфрут – 1 долька

Соль для украшения бокала

Лед



Рецепт Маргариты с грейпфрутом / Фото Nemiroff

Приготовление Маргариты с грейпфрутом:

Проведи ломтем лайма по вершине бокала. После этого окуни край бокала в тарелку с солью. Добавь грейпфрутовый сок, текилу Jose Cuervo и лед в шейкер. Хорошо взбей, чтобы все ингредиенты смешались. Вылей содержимое шейкера в бокал. Укрась бокал долькой грейпфрута.

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