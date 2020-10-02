Текіла – особливий напій, який походить із Мексики та виробляється тільки там на основі соку блакитної агави. Сьогодні Men 24 розповідає, що таке текіла, які її види, як насправді правильно пити текілу, чим її закушувати чи запивати.

Текіла – що це за напій та звідки взявся

Що ж таке текіла

Men 24 з'ясував, що текіла – це, зрозуміло, алкогольний напій (міцністю у 38 – 40%), основа якого – сік серцевини блакитної агави. Латинською ця рослина називається Agave tequilana – "агаве текільяна".

Алкогольна абетка Штоф, напівштоф, штофик – що це таке і звідки взялося

Можливо, звідси й назва напою. Але...

​Може бути й таке, що рослину назвали через популярність напою, який з неї робили.

А може до всього цього причетне лише місто Текіла у Мексиці, засноване іспанськими конкістадорами.

Цю заплутану й цікаву історію розповімо тобі згодом в окремому матеріалі.

Цікава фішка: текілу виготовляють тільки (так, тільки!) у Мексиці, причому лише у 5 штатах: Халіско, Гуанахуато, Мічоакан, Наяріт і Тамауліпас.



Виготовляють справжню текілу лише у Мексиці – з соку блакитної агави / Фото Nemiroff

Види текіли

Plata або blanco – світла, витримана до двох місяців.

Oro або joven abocado – ароматизована й забарвлена карамеллю, аби була схожа на витриману.

Reposado – із витримкою від 2 до 11 місяців.

Añejo – витримана від 1 до 3 років.

Extra añejo – на 100% зроблена з блакитної агави, витримана понад 3 роки.

Текілу, до слова, витримують у дерев'яних бочках, зазвичай дубових. Так само як і віскі, ром та коньяк. Але віскі, нагадаємо, виготовляють зі злаків, ром – з цукрової тростини, а коньяк – з білого винограду.

З чим правильно пити віскі – читай ось тут.

– читай ось тут. А як споживати коньяк – ось тут.

– ось тут. Щодо рому також є певні поради.

також є певні поради. Заодно не забудь прочитати й про горілку, у її споживання також є певні правила.



Текілу витримують у дерев'яних бочках, причому від кількох місяців до трьох років / Фото Nemiroff

Як правильно споживати текілу

Вигадка росіян

Як правильно пити текілу – знають начебто навіть ті, хто ніколи цього не робив. Надто вже багато про це писали:

Насипаєш, мовляв, на зовнішній бік долоні дрібку солі.

Злизуєш її.

І випиває священну рідину давніх богів ацтеків.

Часом ще радять закусити шматком лайма.

А якщо солі й лайма під рукою немає – візьми апельсин і корицю (вони ж завжди при тобі).



Європейський варіант – текіла з апельсином та корицею / Фото pixabay

Так то воно все так… Але не так. Бо:

Насправді цей спосіб, вище описаний, споживання текіли вигадали росіяни.

цей спосіб, вище описаний, споживання текіли вигадали росіяни. Мексиканці ж, які й створили текілу, коли про це б почули, хіба б пальцем біля скроні покрутили.



Лизнути сіль та вкусити шмат лайму – це спосіб пити текілу, вигаданий росіянами / Фото pixabay

Правда від мексиканців

Увага: на батьківщині напою – в Мексиці – текілу п'ють одним духом та без жодних хитрувань.

Ну, гаразд, одне хитрування є: текілу можуть запивати сангрітою. Отже, оригінальний напій для запивання текіли – сангріта (можна приблизно перекласти як "кровинка"):

Це коктейль з яскравим кисло-гострим смаком на основі соку померанцю (Seville orange), лайма і гранатів.

До коктейлю додають мелений перець чилі або гострий соус на його основі.

У країнах, де померанцями й не пахне (або вони дорогі), беруть апельсини. А замість гранату – томат. Це вже не зовсім сангріта, але куди подітися, якщо хочеш запивати текілу чимось схожим на правильне.



Але оригінальний, правдивий, мексиканський варіант – це текіла з сангрітою / Фото Nemiroff

Як же ж пити цю текілу

А тепер увага: писаних і неписаних правил щодо того, чим правильно закушувати текілу – немає. Але у нас є досвідчені порадники в Університеті Застілля. Вони запевнили:

Смажені креветки або мідії до текіли пасуватимуть відмінно.

Але краще, якщо їх трошки настояти у якомусь мексиканському соусі.

І все ж краще одним духом. Ну або вже у російський спосіб, але навіть фахівці з Університету Застілля кажуть, що це збочення.



Текіла – це напій мексиканський, а мексиканці його п'ють одним духом / Фото Nemiroff

Бонус: коктейлі на основі текіли

Цього не можна не знати: на основі текіли роблять мегапопулярні коктейлі. Ти, безумовно, чув про них або й пробував:

Це Маргарита, Батанга, Текіла Санрайз, Текіла Бум, Палома і багато інших.

Про рецепти та історію коктейлів також говоритимемо з тобою в окремому матеріалі. Готові побитися об заклад, тобі буде цікаво!



Коктейлі на основі текіли / Фото Nemiroff

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