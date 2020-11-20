Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Fig and Orange.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Fig and Orange – яскравий алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff Bold Orange.

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Fig and Orange – сезонний твіст на популярний коктейль Whiskey Sour. У нашому випадку віскі пропонуємо замінити на смакову Nemiroff Bold Orange, а також додати варення з інжиру. Такий напій ідеально підійде для вечорів, проведених у хорошій компанії за душевними розмовами.

Історія появи коктейлю Whiskey Sour

Коктейль Whiskey Sour можна сміливо назвати класичним. Його історія бере свої початки ще з кінця 19 століття. А творцем напою вважають шоумена й публіциста, американця Джеррі Томаса. Він уперше у 1862 році у книзі "Довідник бармена" згадує склад цього напою.



Whiskey Sour – шалено популярний у США коктейль / Фото pinterest

Цей алкогольний коктейль шалено популярний на теренах Америки. Його однозначно запропонують у кожному барі й ресторані. Що стосується складу, то перед нами коктейль, приготовлений на основі віскі з додаванням яєчного білка та лимонного соку. Також у напій додають цукровий сироп, щоб гармоніювати кислинку.

Fig and Orange – яскравий твіст, який потішить відмінним поєднанням смаку й аромату. Тож гайда готувати цей коктейль для себе та своїх друзів!

Рецептом Fig and Orange з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.

Приготування коктейлю Fig and Orange



Коктейль готується на основі горілки Nemiroff Bold Orange / Фото nemiroff_ambassador_poland

Інгредієнти:

Nemiroff Bold Orange – 50 мл

Сік лимона – 30 мл

Варення з інжиру – 1 ложка

Курячий білок – 1 штука

Свіжа м'ята – кілька листочків

Приготування Fig and Orange:

Налий у шейкер смакову горілку Nemiroff Bold Orange. Додай до неї лимонний сік, а також ложку варення з інжиру. Додай яєчний білок й активно збий усе це в шейкері. Додай лід і знову активно збий усе. Готовий напій вилий у склянку, наповнену льодом. Прикрась зверху листочками м'яти.

Відео з приготуванням коктейлю Fig and Orange:

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Насолоджуйся Fig and Orange у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!