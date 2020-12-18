Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт зігріваючого коктейлю White Apple Punch.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти White Apple Punch – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff DeLuxe Honey Pepper.

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White Apple Punch – відмінний алкогольний напій, який дозволяє не лише гарно провести час з друзями, а й зігрітися взимку. А його приготування надзвичайно просте та зрозуміле.



Коктейль готується на основі горілки Nemiroff DeLuxe Honey Pepper

Приготування гарячого коктейлю White Apple Punch

Інгредієнти:

Nemiroff DeLuxe Honey Pepper – 40 мл

Яблучний сік прямого віджиму – 100 мл

Мед – 15 мл

Лікер персикового дерева – 15 мл

Яблуко та кориця – для прикраси



Рецепт приготування гарячого коктейлю White Apple Punch / Фото Martinelli's

Приготування гарячого коктейлю White Apple Punch

У жаростійкий стакан додай горілку Nemiroff DeLuxe Honey Pepper, мед, лікер персикового дерева; Залий усе це гарячим яблучним соком і ретельно перемішай; Подавай коктейль зі скибкою яблука та паличкою кориці.

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Насолоджуйся White Apple Punch у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!