Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля White Apple Punch.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь White Apple Punch – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff DeLuxe Honey Pepper.

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White Apple Punch – отличный алкогольный напиток, который позволяет не только хорошо провести время с друзьями, но и согреться зимой. А его приготовления очень простое и понятное.



Коктейль готовится на основе водки Nemiroff DeLuxe Honey Pepper

Приготовление горячего коктейля White Apple Punch

Ингредиенты:

Nemiroff DeLuxe Honey Pepper – 40 мл

Яблочный сок прямого отжима – 100 мл

Мед – 15 мл

Ликер персикового дерева – 15 мл

Яблоко и корица – для украшения



Рецепт приготовления горячего коктейля White Apple Punch / Фото Martinelli's

Приготовление горячего коктейля White Apple Punch

В жаростойкий стакан добавь водку Nemiroff DeLuxe Honey Pepper, мед, ликер персикового дерева; Залей все это горячим яблочным соком и тщательно перемешай; Подавай коктейль з ломтем яблока и палочкой корицы.

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