Как приготовить горячий алкогольный коктейль White Apple Punch: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля White Apple Punch.
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь White Apple Punch – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff DeLuxe Honey Pepper.
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White Apple Punch – отличный алкогольный напиток, который позволяет не только хорошо провести время с друзьями, но и согреться зимой. А его приготовления очень простое и понятное.
Коктейль готовится на основе водки Nemiroff DeLuxe Honey Pepper
Приготовление горячего коктейля White Apple Punch
Ингредиенты:
- Nemiroff DeLuxe Honey Pepper – 40 мл
- Яблочный сок прямого отжима – 100 мл
- Мед – 15 мл
- Ликер персикового дерева – 15 мл
- Яблоко и корица – для украшения
Рецепт приготовления горячего коктейля White Apple Punch / Фото Martinelli's
Приготовление горячего коктейля White Apple Punch
- В жаростойкий стакан добавь водку Nemiroff DeLuxe Honey Pepper, мед, ликер персикового дерева;
- Залей все это горячим яблочным соком и тщательно перемешай;
- Подавай коктейль з ломтем яблока и палочкой корицы.
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Наслаждайся White Apple Punch в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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