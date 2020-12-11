Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт зігріваючого коктейлю Hotberry.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Hotberry – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Wild Cranberry.

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Коктейль готується на основі горілки Nemiroff Wild Cranberry

Hotberry – гарячий алкогольний коктейль, задача якого не лише підняти тобі настрій, а й зігрівати холодними зимовими вечорами. Тим паче, що його ми рекомендуємо приготувати до Андріївських вечорниць. Гарантуємо, буде тепло та затишно!

Рецептом крутого алкогольного напою з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські. Він зауважив, що зовсім не обов'язково гадати по кавовій гущі, щоби знати, що ніщо не зробить твій вечір приємнішим за зігріваючий коктейль!

Приготування гарячого коктейлю Hotberry



Рецепт приготування гарячого коктейлю Hotberry / Фото nemiroff_ambassador_poland

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 40 мл

Сік лайма – 15 мл

Ванільний сироп – 5 мл

Смородинове варення – 1 чайна ложка

Гаряча вода – 100 мл

Сушений лимон і м'ята для прикраси

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Приготування гарячого коктейлю Hotberry

У жаростійкий стакан додай смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, сік лайма, ванільний сироп, а також смородинове варення; Залий усе це гарячою водою та ретельно перемішай, поки варення не розчиниться; Прикрась напій сушеним лимоном, а також листям м'яти.

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Насолоджуйся Hotberry у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!