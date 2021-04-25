Українська Кім Кардашян показала голі груди користувачам мережі: відверте фото 18+
Модель та зірка інстаграму Альона Омович невтомно розбурхує користувачів мережі. Цього разу вона виклала фото, на якому позує топлес у басейні. Світлина, звичайно ж, відразу припала до душі підписникам красуні. Насолоджуйся порцією спокуси від Альони Омович на Men 24!
Джерело:інстаграм Альони Омович
Якщо уважніше придивитися, то можна зауважити, що Альона Омович позує не зовсім топлес. Адже верхня частина купальника все ж на ній. Але одягнений він так, що неозброєним оком видно пишний бюст моделі.
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"Зайченя, сфотографуй мене так, ніби на Маямі", – написала вона під постом.
Саму ж світлину красуня зробила, відпочиваючи в Одесі. Підписників же зацікавила жіноча рука, яку теж можна побачити у кадрі. Невже це натяк на нові несподівані стосунки?
Ми не будемо вгадувати, а просто залишимо кілька коментарів, які з'явилися під відвертим постом Альони Омович. Краще нехай замість нас висловляться підписники моделі:
- "Така красива";
- "Приваблива Альона";
- "О, Боже мій! Це фото сповнене сексу";
- "Шикарні горішки";
- "Бездоганність";
- "Кицюня";
- "Ти така красива принцеса. Така сексуальна".
Підписникам Альони Омович шалено подобається насолоджуватися її спокусливими вигинами. Ми, зізнаємося, теж активно слідкуємо за нею в інстаграмі. Модель та зірка мережі регулярно тішить своїх підписників чимось провокативним і гаряченьким!
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