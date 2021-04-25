Модель и звезда инстаграма Алена Омович без устали будоражит пользователей сети. На этот раз она выложила фото, на котором позирует топлесс в бассейне. Фотография, конечно же, сразу пришлась по душе подписчикам красавицы. Наслаждайся порцией соблазна от Алены Омович на Men 24!

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что Алена Омович позирует не совсем топлесс. Ведь верхняя часть купальника все же на ней. Но одет он так, что невооруженным глазом видно пышный бюст модели.

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"Зай, сфотографируй меня так, будто на Майами", – написала она под постом.

Саму же фотографию красавица сделала, отдыхая в Одессе. Подписчиков же заинтересовала женская рука, которую тоже можно увидеть в кадре. Неужели это намек на новые неожиданные отношения?

Мы не будем гадать, а просто оставим несколько комментариев, которые появились под откровенным постом Алены Омович. Лучше пусть за нас выскажутся подписчики модели:

"Такая красивая";

"Привлекательная Алена";

"О, Боже мой! Это фото полно секса";

"Шикарные орешки";

"Безупречность";

"Киса";

"Ты такая красивая принцесса. Такая сексуальная".

Подписчикам Алены Омович безумно нравится наслаждаться ее соблазнительными изгибами. Мы, признаемся, тоже активно следим за ней в инстаграме. Модель и звезда сети регулярно радует своих подписчиков чем-то провокационным и горяченьким!