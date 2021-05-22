Нічого особливого, просто Альона Омович зробила ефектне селфі. Вона знялася перед дзеркалом у масці кролика, а також крихітній спідній білизні, яка заледве вміщає груди зірки мережі.

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"Дотримуюся маскового режиму", – написала Альона під постом.

І, звичайно ж, підписники Альони у захваті від її публікації. Вони не лише засипали красуню лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Лови найкращі з них:

  • "Яка кицюня";
  • "Сексуальний кролик";
  • "Бездоганність";
  • "Твоя краса вбиває";
  • "Ідеальна маска";
  • "Круті вушка";
  • "Хочу, щоб ти була моєю коханою".

Зірка інстаграму, Альона Омович однозначно викликає непідробний захват. Вона надзвичайно сексуальна, а також смілива. Тож рекомендуємо підписатися на неї, щоб не пропустити порцію гаряченького від української Кім Кардашян.

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