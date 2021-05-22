Ничего особенного, просто Алена Омович сделала эффектное селфи. Она снялась перед зеркалом в маске кролика, а также крохотной нижнем белье, которое едва вмещает грудь звезды сети.

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"Придерживаюсь масочного режима", – написала Алена в посте.

И, конечно же, подписчики Алены в восторге от ее публикации. Они не только засыпали красавицу лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Лови лучшие из них:

"Какая кошечка";

"Сексуальный кролик";

"Безупречность";

"Твоя красота убивает";

"Идеальная маска";

"Крутые ушки";

"Хочу, чтобы ты была моей любимой".

Звезда инстаграма, Алена Омович однозначно вызывает неподдельный восторг. Она очень сексуальна, а также смелая. Поэтому рекомендуем подписаться на нее, чтобы не пропустить порцию горяченького от украинской Ким Кардашьян.