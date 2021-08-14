На свіжому фото Альона Омович позує повністю голою. Половину її тіла прикриває простирадло, а оголені груди – горнятко кави. Не дивно, що кадр шалено припав до душі її підписникам.
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Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Красиве фото. І фігура, і природа";
- "Приголомшлива";
- "Яка ж ти солоденька";
- "Шалено гаряче";
- "Жінка з моїх мрій";
- "Надзвичайно сексуальна";
- "Кайф! Шикарний краєвид";
- "Красиві лінії тіла та ніг";
- "Спокуслива та гаряча крихітка";
- "Якщо Афродіта була у Древній Греції, то вона точно була з твоїм обличчям".
Альона Омович прикрила голе тіло простирадлом / Фото з інстаграму Омович
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