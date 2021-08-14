На свіжому фото Альона Омович позує повністю голою. Половину її тіла прикриває простирадло, а оголені груди – горнятко кави. Не дивно, що кадр шалено припав до душі її підписникам.

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Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Красиве фото. І фігура, і природа";
  • "Приголомшлива";
  • "Яка ж ти солоденька";
  • "Шалено гаряче";
  • "Жінка з моїх мрій";
  • "Надзвичайно сексуальна";
  • "Кайф! Шикарний краєвид";
  • "Красиві лінії тіла та ніг";
  • "Спокуслива та гаряча крихітка";
  • "Якщо Афродіта була у Древній Греції, то вона точно була з твоїм обличчям".

Альона Омович прикрила голі груди горням
Альона Омович прикрила голе тіло простирадлом / Фото з інстаграму Омович

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