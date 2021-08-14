На свіжому фото Альона Омович позує повністю голою. Половину її тіла прикриває простирадло, а оголені груди – горнятко кави. Не дивно, що кадр шалено припав до душі її підписникам.

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Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Красиве фото. І фігура, і природа";

"Приголомшлива";

"Яка ж ти солоденька";

"Шалено гаряче";

"Жінка з моїх мрій";

"Надзвичайно сексуальна";

"Кайф! Шикарний краєвид";

"Красиві лінії тіла та ніг";

"Спокуслива та гаряча крихітка";

"Якщо Афродіта була у Древній Греції, то вона точно була з твоїм обличчям".



Альона Омович прикрила голе тіло простирадлом / Фото з інстаграму Омович

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Ми не сперечатимемося з підписниками Альони Омович, адже вона дійсно викликає непідробний захват. Тож закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від української Кім Кардашян.