На свежем фото Алена Омович позирует полностью обнаженной. Половину ее тела прикрывает простыня, а обнаженную грудь – чашка кофе. Неудивительно, что кадр безумно понравился ее подписчикам.

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Они были очень щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Красивое фото. И фигура, и природа";

"Потрясающая";

"Какая же ты сладкая";

"Безумно горячо";

"Женщина из моих мечтаний";

"Чрезвычайно сексуальная";

"Кайф! Шикарный вид";

"Красивые линии тела и ног";

"Соблазнительная и горячая малышка";

"Если Афродита была в Древней Греции, то она точно была с твоим лицом".



Алена Омович прикрыла голое тело простыней / Фото с инстаграма Омович

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