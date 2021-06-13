На спокусливій світлині Анна Богдан позує у чорній шкіряній спідниці з глибоким вирізом. А доповнює образ корсет, який виграшно підкреслює сексуальні форми переможниці "Холостяка". Не дивно, що за лічені години публікація зібрала майже 20 тисяч лайків, а також безліч коментарів.
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Традиційно лови найкращі та найцікавіші коментарі, які залишили нашій героїні її підписники в мережі:
- "Надзвичайно приваблива";
- "Ого, я навіть не впізнав вас";
- "Ви тут на Санту Дімопулос чимось схожі";
- "Нічого собі!";
- "Красуня";
- "Фотографія – просто бомба".
Рекомендуємо підписатися на Анну Богдан. На її сторінці в інстаграмі точно буде ще багато спокусливих і гарячих фото. Єдине, що нам дуже цікаво, чи питає вона у Міші, які світлини варто виставляти, а які – ні.
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