На спокусливій світлині Анна Богдан позує у чорній шкіряній спідниці з глибоким вирізом. А доповнює образ корсет, який виграшно підкреслює сексуальні форми переможниці "Холостяка". Не дивно, що за лічені години публікація зібрала майже 20 тисяч лайків, а також безліч коментарів.

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Традиційно лови найкращі та найцікавіші коментарі, які залишили нашій героїні її підписники в мережі:

"Надзвичайно приваблива";

"Ого, я навіть не впізнав вас";

"Ви тут на Санту Дімопулос чимось схожі";

"Нічого собі!";

"Красуня";

"Фотографія – просто бомба".

Рекомендуємо підписатися на Анну Богдан. На її сторінці в інстаграмі точно буде ще багато спокусливих і гарячих фото. Єдине, що нам дуже цікаво, чи питає вона у Міші, які світлини варто виставляти, а які – ні.

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