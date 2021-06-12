Голлі Сондерс цього разу вирішила піти з козирів. Для цього вона виклала у мережу фото, на якому позує в екстремальній спідній білизні. Відразу ж зауважимо, що вона заледве прикриває її тіло. Що й дуже сподобалося підписникам 34-річної красуні.
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"Завжди класика", – написала вона під постом, позначивши фотографиню Ешлі К, котра працювала над цим кадром.
Користувачам мережі сподобався відвертий образ колишньої гольфістки, її сталевий прес, а також спокусливі вигини. Тож вони залюбки засипали Голлі не лише лайками, а й коментарями:
- "Відроджена богиня-воїн";
- "Одне з моїх найулюбленіших фото";
- "Це моя дівчинка!";
- "Надзвичайно приголомшлива";
- "Абсолютно неймовірна";
- "У тебе надзвичайне тіло";
- "Дуже спекотно";
- "Стаєш кращою з кожним днем".
Гайда підписуватися на Голлі Сондерс. Гарантуємо, що на її сторінці в інстаграмі ще буде досить багато спекотних фото, які позбавлять тебе спокою та сну.
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