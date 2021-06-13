На соблазнительной фотографии Анна Богдан позирует в черной кожаной юбке с глубоким вырезом. А дополняет образ корсет, который выигрышно подчеркивает сексуальные формы победительницы "Холостяка". Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала почти 20 тысяч лайков, а также множество комментариев.

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Традиционно лови лучшие и самые интересные комментарии, которые оставили нашей героини ее подписчики в сети:

"Чрезвычайно привлекательная";

"Ого, я даже не узнал вас";

"Вы здесь на Санту Димопулос чем-то похожи";

"Ничего себе!";

"Красотка";

"Фотография – просто бомба".

Рекомендуем подписаться на Анну Богдан. На ее странице в инстаграме точно будет еще много соблазнительных и горячих фото. Единственное, что нам очень интересно, спрашивает ли она у Миши, какие фотографии стоит выставлять, а какие – нет.