На соблазнительной фотографии Анна Богдан позирует в черной кожаной юбке с глубоким вырезом. А дополняет образ корсет, который выигрышно подчеркивает сексуальные формы победительницы "Холостяка". Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала почти 20 тысяч лайков, а также множество комментариев.
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Традиционно лови лучшие и самые интересные комментарии, которые оставили нашей героини ее подписчики в сети:
- "Чрезвычайно привлекательная";
- "Ого, я даже не узнал вас";
- "Вы здесь на Санту Димопулос чем-то похожи";
- "Ничего себе!";
- "Красотка";
- "Фотография – просто бомба".
Рекомендуем подписаться на Анну Богдан. На ее странице в инстаграме точно будет еще много соблазнительных и горячих фото. Единственное, что нам очень интересно, спрашивает ли она у Миши, какие фотографии стоит выставлять, а какие – нет.
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