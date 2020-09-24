Артем Кравець раптово змінив українське "Динамо" на турецький "Коньяспор" лише через місяць після підписання контракту. Прокоментувати ситуацію вирішила колишня дружина футболіста Анна Кравець.

"Моя черга помудрувати", – написала Анна Кравець на своїй інстаграм-сторінці, пише Men 24, коментуючи перехід Артема Кравця з "Динамо" у "Коньяспор". Колишня дружина українського форварда запевнила, що "кожне слово, написане нижче – на 100% факт".

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Як описала ситуацію з трансфером Кравця його ексдружина

Артем мав чинний контракт із "Кайсеріспор" ще на рік, але отримав пропозицію з "Динамо".

Рішення прийняв за хвилину: повернутися до України. І при цьому погодився на гірші фінансові умови.

Адже "Динамо" – рідний клуб Кравця, "зі сльозами на очах" уявляли його знову у біло-синій формі.

Але протягом місяця стало ясно, що клуб робить акцент на молодих гравців. А для Артема у пріоритеті – постійна ігрова практика і місце у стартовому складі.

"Були низка розмов із тренером і керівництвом, адже не збігалося бачення ролі Артема в "Динамо". Усі потиснули один одному руки й мирно розв'язали питання розірвання".



Анна Кравець прокоментувала зміну клубу своїм колишнім чоловіком / Фото з інстаграму Кравець

За словами Анни Кравець, сім турецьких клубів мали зацікавленість у послугах до Артема, вибрав він "Коньяспор". Тож "все добре, всі задоволені й щасливі".

Не пишіть дурниць про якісь тренування, де він погано себе проявив і подібне. Факти є факти! Собаки гавкають, караван іде,

– підсумувала Анна Кравець

Коротко про несподівану зміну клубу Артемом Кравцем

Український нападник Артем Кравець перейшов із київського "Динамо" до клубу з Туреччини "Коньяспор".

​Це стало несподіванкою для фанатів, адже футболіст контракт із "Динамо" уклав лише місяць тому, а до 21 вересня його вже розірвали.

За цей місяць Кравець зіграв лише 23 хвилини в одному офіційному матчі. Тож раптову зміну клубу він пояснив так: потрібно більше ігрової практики, адже є бажання потрапити до національної збірної України.

Мені 31 рік, у мене є амбіції поборотися за місце у збірній України й узяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи,

– сказав Кравець.

Практикувати Артем знову буде у Туреччини – до повернення в "Динамо" він там 2,5 року грав за "Кайсеріспор". До слова, у збірній Кравець не грав із червня 2019 року.



Артем Кравець знову гратиме в Туреччині, щоб поборотися за місце в збірній / Фото FootBoom

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