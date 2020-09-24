Не пишіть дурниць, – колишня дружина Кравця розповіла, чому Артем насправді пішов із "Динамо"
Артем Кравець раптово змінив українське "Динамо" на турецький "Коньяспор" лише через місяць після підписання контракту. Прокоментувати ситуацію вирішила колишня дружина футболіста Анна Кравець.
"Моя черга помудрувати", – написала Анна Кравець на своїй інстаграм-сторінці, пише Men 24, коментуючи перехід Артема Кравця з "Динамо" у "Коньяспор". Колишня дружина українського форварда запевнила, що "кожне слово, написане нижче – на 100% факт".
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Як описала ситуацію з трансфером Кравця його ексдружина
- Артем мав чинний контракт із "Кайсеріспор" ще на рік, але отримав пропозицію з "Динамо".
- Рішення прийняв за хвилину: повернутися до України. І при цьому погодився на гірші фінансові умови.
- Адже "Динамо" – рідний клуб Кравця, "зі сльозами на очах" уявляли його знову у біло-синій формі.
Але протягом місяця стало ясно, що клуб робить акцент на молодих гравців. А для Артема у пріоритеті – постійна ігрова практика і місце у стартовому складі.
- "Були низка розмов із тренером і керівництвом, адже не збігалося бачення ролі Артема в "Динамо". Усі потиснули один одному руки й мирно розв'язали питання розірвання".
Анна Кравець прокоментувала зміну клубу своїм колишнім чоловіком / Фото з інстаграму Кравець
За словами Анни Кравець, сім турецьких клубів мали зацікавленість у послугах до Артема, вибрав він "Коньяспор". Тож "все добре, всі задоволені й щасливі".
Не пишіть дурниць про якісь тренування, де він погано себе проявив і подібне. Факти є факти! Собаки гавкають, караван іде,
– підсумувала Анна Кравець
Коротко про несподівану зміну клубу Артемом Кравцем
Український нападник Артем Кравець перейшов із київського "Динамо" до клубу з Туреччини "Коньяспор".
- Це стало несподіванкою для фанатів, адже футболіст контракт із "Динамо" уклав лише місяць тому, а до 21 вересня його вже розірвали.
За цей місяць Кравець зіграв лише 23 хвилини в одному офіційному матчі. Тож раптову зміну клубу він пояснив так: потрібно більше ігрової практики, адже є бажання потрапити до національної збірної України.
Мені 31 рік, у мене є амбіції поборотися за місце у збірній України й узяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи,
– сказав Кравець.
Практикувати Артем знову буде у Туреччини – до повернення в "Динамо" він там 2,5 року грав за "Кайсеріспор". До слова, у збірній Кравець не грав із червня 2019 року.
Артем Кравець знову гратиме в Туреччині, щоб поборотися за місце в збірній / Фото FootBoom
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