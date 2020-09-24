Артем Кравец внезапно сменил украинское "Динамо" на турецкий "Коньяспор" лишь через месяц после подписания контракта. Прокомментировать ситуацию решила бывшая жена футболиста Анна Кравец.

"Мое время поумничать", – написала Анна Кравец на своей инстаграм-странице, пишет Men 24 , комментируя переход Артема Кравца из "Динамо" в "Коньяспор". Бывшая жена украинского форварда заверила, что " каждое слово, написанное ниже – на 100% факт ".

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Артем имел действующий контракт с "Кайсериспор" еще на год, но получил предложение из "Динамо".

Решение принял за минуту: вернуться в Украину. И при этом согласился на худшие финансовые условия.

Ведь "Динамо" – родной клуб Кравца, "со слезами на глазах" представляли его снова в бело-синей форме.

Но в течение месяца стало ясно, что клуб делает акцент на молодых игроков . А для Артема в приоритете – постоянная игровая практика и место в стартовом составе.

"Были ряд бесед с тренером и руководством, ведь не совпадало видение роли Артема в "Динамо". Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения" .



Анна Кравец прокомментировала смену клуба своим бывшим мужем / Фото из инстаграма Кравец

По словам Анны Кравец, семь турецких клубов имели заинтересованность в услугах до Артема, выбрал он "Коньяспор". Поэтому "все хорошо, все довольны и счастливы".

Не пишите глупостей о каких-то тренировках, где он плохо себя проявил и тому подобное. Факты есть факты! Собаки лают, караван идет,

– подытожила Анна Кравец

Коротко о неожиданной смене клуба Артемом Кравцом

Украинский нападающий Артем Кравец перешел из киевского "Динамо" в клуб из Турции "Коньяспор".

Это стало неожиданностью для фанатов, ведь футболист контракт с "Динамо" заключил лишь месяц назад, а до 21 сентября его уже разорвали.

За этот месяц Кравец сыграл лишь 23 минуты в одном официальном матче. Поэтому внезапное изменение клуба он объяснил так: нужно больше игровой практики, ведь есть желание попасть в национальную сборную Украины.

Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в предстоящем чемпионате Европы,

– сказал Кравец.

Практиковать Артем снова будет в Турции – до возвращения в "Динамо" он там 2,5 года играл за "Кайсериспор". К слову, в сборной Кравец не играл с июня 2019 года.



Артем Кравец снова будет играть в Турции, чтобы побороться за место в сборной / Фото FootBoom