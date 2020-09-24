Не пишите ерунду, – бывшая жена Кравца рассказала, почему Артем на самом деле ушел из "Динамо"
Артем Кравец внезапно сменил украинское "Динамо" на турецкий "Коньяспор" лишь через месяц после подписания контракта. Прокомментировать ситуацию решила бывшая жена футболиста Анна Кравец.
"Мое время поумничать", – написала Анна Кравец на своей инстаграм-странице, пишет Men 24, комментируя переход Артема Кравца из "Динамо" в "Коньяспор". Бывшая жена украинского форварда заверила, что "каждое слово, написанное ниже – на 100% факт".
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Как описала ситуацию с трансфером Кравца его экс-супруга
- Артем имел действующий контракт с "Кайсериспор" еще на год, но получил предложение из "Динамо".
- Решение принял за минуту: вернуться в Украину. И при этом согласился на худшие финансовые условия.
- Ведь "Динамо" – родной клуб Кравца, "со слезами на глазах" представляли его снова в бело-синей форме.
Но в течение месяца стало ясно, что клуб делает акцент на молодых игроков. А для Артема в приоритете – постоянная игровая практика и место в стартовом составе.
- "Были ряд бесед с тренером и руководством, ведь не совпадало видение роли Артема в "Динамо". Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения".
Анна Кравец прокомментировала смену клуба своим бывшим мужем / Фото из инстаграма Кравец
По словам Анны Кравец, семь турецких клубов имели заинтересованность в услугах до Артема, выбрал он "Коньяспор". Поэтому "все хорошо, все довольны и счастливы".
Не пишите глупостей о каких-то тренировках, где он плохо себя проявил и тому подобное. Факты есть факты! Собаки лают, караван идет,
– подытожила Анна Кравец
Коротко о неожиданной смене клуба Артемом Кравцом
Украинский нападающий Артем Кравец перешел из киевского "Динамо" в клуб из Турции "Коньяспор".
- Это стало неожиданностью для фанатов, ведь футболист контракт с "Динамо" заключил лишь месяц назад, а до 21 сентября его уже разорвали.
За этот месяц Кравец сыграл лишь 23 минуты в одном официальном матче. Поэтому внезапное изменение клуба он объяснил так: нужно больше игровой практики, ведь есть желание попасть в национальную сборную Украины.
Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в предстоящем чемпионате Европы,
– сказал Кравец.
Практиковать Артем снова будет в Турции – до возвращения в "Динамо" он там 2,5 года играл за "Кайсериспор". К слову, в сборной Кравец не играл с июня 2019 года.
Артем Кравец снова будет играть в Турции, чтобы побороться за место в сборной / Фото FootBoom
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