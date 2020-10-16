Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт Nemiroff Spritz – твісту популярного у всьому світі Aperol Spritz.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Nemiroff Spritz – легкий алкогольний коктейль, який зробить твій вечір яскравішим!

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Nemiroff Spritz – твіст популярного у всьому світі алкогольного коктейлю Aperol Spritz. Коротко пройдімося по історії появи оригінального напою, адже вона доволі цікава.

Що таке Aperol Spritz? Це газований коктейль. Готують його на основі ігристого вина (не плутай з шампанським), італійського аперитиву Aperol, а також содової води. Подається він з долькою апельсину.

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Історія появи Aperol Spritz

Як ти вже зрозумів, назва коктейлю пов'язана з бітером Aperol, який є його незамінною складовою. Щоправда, так було не завжди. Наприклад, перші "спрітци" почали готувати у середині 19 століття. І ними втамовували спрагу. Це робили австрійські військові, котрі змішували вина з газованою водою. І з'явилися "спрітци" у регіоні Венето (Венеція), який у той час входив до складу Австрійської імперії. Оригінальний же Aperol з'явився у складі коктейлю з 1919 року.



Цей напій може бути аперитивом, а також дигестивом / Фото istock

З чим подавати Nemiroff Spritz?

Цей напій – відмінний варіант аперитиву, а також дигестиву. Тож ним можна як починати трапезу, так і завершувати її. Також коктейль можна споживати як самостійний напій, аби розслабитися та гарно провести час з друзями.

Приготування Nemiroff Spritz



Рецепт приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Spritz / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 30 мл

Сік лимона – 20 мл

Цукровий сироп – 15 мл

Prosecco – 90 мл

Приготування Nemiroff Spritz:

Залий у бокал смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry. Додай до неї сік лимона та цукровий сироп. Перемішай. Залий Prosecco. Можна прикрасити скибкою апельсину.

Насолоджуйся Nemiroff Spritz у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!

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