Астероїд знищить землю буквально завтра: руйнуємо міфи про космос

Скільки книг та фільмів створили про це – й не злічити. Чомусь людей дуже приваблює ідея, що Землю може знищити астероїд.

Аж настільки, що космічні агенції та вчені з усього світу змушені регулярно спростовувати повідомлення про появу небезпечного космічного тіла близько до Землі.

Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу

На Землю ось-ось впаде астероїд

Це навіть не один міф, а ціла вервичка – у якій горобинка за горобинкою повторюються одні й ті ж мантри: астероїд загрожує Землі, зараз буде кінець світу і бла-бла-бла.

NASA чи не щороку терпляче спростовує подібні закиди, не ігнорує, аргументує, але марно.

А все тому, що астероїди дійсно іноді потрапляють у Землю (звісно, дрібні).



Чому люди так бояться астероїдів, але завжди біжать на них дивитися? / Фото unsplash

Та ж NASA та мережа моніторингових телескопів по всьому світу каталогізують усі відомі астероїди, ширші за 140 метрів (потенційно загрозливі для Землі).

Так от, з відкритих донині немає жодного, який бодай теоретично може влучити у Землю в найближчому майбутньому.

Також цікаво Планета-вбивця Нібіру і Зона 51: просто космічні дурниці, в які досі вірять

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.