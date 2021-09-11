Ну бо хто не чув про таємничу Зону 51 або аннунаків із планети Нібіру? Та чи є в цих історіях бодай дрібка правди?

Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу

У Зоні 51 досліджують інопланетян

Давній міф, джерел у якого точно понад одне. Навіть, от, згадаймо фільм 1996 року "День незалежності" – там показують, що інопланетяни та їхні технології з розбитих НЛО таємно вивчають на військовій базі в пустелі Невада.

Найцікавіше, що там дійсно є база, і вона дійсно таємна. Але чи є щось дивне в тому, що військовий об'єкт засекречено? Навряд.

засекречено? Навряд. Куди логічнішою і, гм, приземленішою є версія, що США у Неваді випробовують новітні літаки і шпигунське обладнання.

Тобто, люди, які стверджують, що бачили в цьому районі НЛО, справді його бачили. Тільки-от невпізнані літальні об'єкти у цьому випадку є не чимсь іншим як секретними військовими розробками літальних апаратів американської армії.



Інопланетяни – давня тема, одна з улюблених і в науковців, і у любителів міфів / Колаж 24 каналу

Є така планета-вбивця – Нібіру

Ми вже розповідали про так звану Дев'яту планету, яка начебто загрожує Землі. Але деякі любителі космічних міфів пішли далі. Вони твердять, що існує ще одна небезпечна планета – Нібіру.

Цю історію популяризував у своїй книзі "Дванадцята планета" 1976 року відомий любитель теорії про іншопланетне походження людства Захарія Сітчин.

1976 року відомий любитель теорії про іншопланетне походження людства Захарія Сітчин. Цей чоловік, кажуть, самостійно вивчив шумерський клинопис і переклав деякі написи. А там, мовляв, є текст про планету за межами Нептуна з іменем Нібіру та жителями, які називалися аннунаки.

Далі було багато запевнень від різних "вчених" і екстрасенсів, що Нібіру зіткнеться з Землею у 2003, 2012... Звісно, нічого такого не сталося.

Тут детальніше Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу

А Нібіру у шумерських текстах різного періоду – це Юпітер, Меркурій або невідома зірка, створена богом Мардуком.