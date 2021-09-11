Ну бо хто не чув про таємничу Зону 51 або аннунаків із планети Нібіру? Та чи є в цих історіях бодай дрібка правди?
Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу
У Зоні 51 досліджують інопланетян
Давній міф, джерел у якого точно понад одне. Навіть, от, згадаймо фільм 1996 року "День незалежності" – там показують, що інопланетяни та їхні технології з розбитих НЛО таємно вивчають на військовій базі в пустелі Невада.
- Найцікавіше, що там дійсно є база, і вона дійсно таємна. Але чи є щось дивне в тому, що військовий об'єкт засекречено? Навряд.
- Куди логічнішою і, гм, приземленішою є версія, що США у Неваді випробовують новітні літаки і шпигунське обладнання.
Тобто, люди, які стверджують, що бачили в цьому районі НЛО, справді його бачили. Тільки-от невпізнані літальні об'єкти у цьому випадку є не чимсь іншим як секретними військовими розробками літальних апаратів американської армії.
Інопланетяни – давня тема, одна з улюблених і в науковців, і у любителів міфів / Колаж 24 каналу
Є така планета-вбивця – Нібіру
Ми вже розповідали про так звану Дев'яту планету, яка начебто загрожує Землі. Але деякі любителі космічних міфів пішли далі. Вони твердять, що існує ще одна небезпечна планета – Нібіру.
- Цю історію популяризував у своїй книзі "Дванадцята планета" 1976 року відомий любитель теорії про іншопланетне походження людства Захарія Сітчин.
- Цей чоловік, кажуть, самостійно вивчив шумерський клинопис і переклав деякі написи. А там, мовляв, є текст про планету за межами Нептуна з іменем Нібіру та жителями, які називалися аннунаки.
Далі було багато запевнень від різних "вчених" і екстрасенсів, що Нібіру зіткнеться з Землею у 2003, 2012... Звісно, нічого такого не сталося.
Тут детальніше Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
А Нібіру у шумерських текстах різного періоду – це Юпітер, Меркурій або невідома зірка, створена богом Мардуком.