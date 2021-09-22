Настолько, что космические агентства и ученые со всего мира вынуждены регулярно опровергать сообщения о появлении опасного космического тела вблизи Земли.
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На Землю вот-вот упадет астероид
Это даже не один миф, а целая череда – в которой овца за овцой идут одни и те же мантры: астероид угрожает Земле, сейчас будет конец света и бла-бла-бла.
- NASA едва ли не ежегодно терпеливо опровергает подобные вбросы, не игнорирует, аргументирует, но тщетно.
А все потому, что астероиды действительно иногда попадают в Землю (естественно, мелкие).
Почему люди так боятся астероидов, но всегда бегут на них смотреть? / Фото unsplash
Та же NASA и сеть мониторинговых телескопов по всему миру каталогизирует все известные астероиды, ширина которых превышает 140 метров (потенциально угрожающие Земле).
- Так вот, из открытых до сих пор нет ни одного, который хотя бы теоретически мог попасть в Землю в ближайшем будущем.
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