Аж настільки, що космічні агенції та вчені з усього світу змушені регулярно спростовувати повідомлення про появу небезпечного космічного тіла близько до Землі.

Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу

На Землю ось-ось впаде астероїд

Це навіть не один міф, а ціла вервичка – у якій горобинка за горобинкою повторюються одні й ті ж мантри: астероїд загрожує Землі, зараз буде кінець світу і бла-бла-бла.

NASA чи не щороку терпляче спростовує подібні закиди, не ігнорує, аргументує, але марно.

А все тому, що астероїди дійсно іноді потрапляють у Землю (звісно, дрібні).



Чому люди так бояться астероїдів, але завжди біжать на них дивитися? / Фото unsplash

Та ж NASA та мережа моніторингових телескопів по всьому світу каталогізують усі відомі астероїди, ширші за 140 метрів (потенційно загрозливі для Землі).

Так от, з відкритих донині немає жодного, який бодай теоретично може влучити у Землю в найближчому майбутньому.

Також цікаво Планета-вбивця Нібіру і Зона 51: просто космічні дурниці, в які досі вірять