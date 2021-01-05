Ще до Другої світової війни Harley-Davidson, як і всі інші компанії, боролися за своє виживання. Але навряд чи в компанії знали, що зміни та рішення, прийняті в ті часи, зроблять його єдиним виробником мотоциклів, крім індійського, який переживе велику депресію. Цього разу Man 24 розповість про Harley-Davidson V 1931 року, який пустять з молотка. Про такий байк мріє кожен колекціонер.

Знайти мотоцикл Harley-Davidson, випущений у 1930 – 1940 роки у хорошому стані – задача не з простих. І тут не варто дивуватися. У період війни продажі Harley впали приблизно у 7 разів, скоротилося також і виробництво байків. Тож Men 24 розповідає про справжній скарб, який зберігся до наших часів. Його продають на аукціоні Mecum.

Це цікаво 7 цікавих фактів про Harley-Davidson, яких ти міг не знати

Цілий набір Harley-Davidson V мали б пустити з молотка цього місяця. Втім, коронавірус вніс свої правки. Тож аукціон вирішили провести у квітні 2021 року. Сам же набір, до якого входить цей байк, називається "Колекція легендарних мотоциклів". До нього входить 36 байків. Більшість із них випустили у часи Великої депресії.

Модель 1931 року серії V – одна з них. Його відреставрували та повернули йому привабливу зовнішність. Кузов байка помалювали в оливково-помаранчевий колір. Він є частиною сімейства байків з бічним клапаном, які прийшли на зміну серії J, яка випускалася до початку 1930-х років.

Нова серія включає стандартну лінійку V, частиною якої є цей мотоцикл, VL і VS. Усі вони оснащені новою силовою установкою Harley, яка у поєднанні з безліччю інших покращень зробила серію V надзвичайно популярною серед фанатів їзди на мотоциклах.

Наразі остаточна ціна на цей байк невідома. Але експерти в галузі мототехніки переконують, що такий мотоцикл може піти з молотка за 28 тисяч доларів. За таку суму зараз можна придбати 2 новенькі Harley-Davidson Low Rider 2020 модельного року.

Читай також Мрія кожного байкера: німці створили крутий кастомний Harley-Davidson La Esmeralda