Harley-Davidson – один з тих небагатьох шанованих брендів, чия історія налічує понад сотню років. У нього є віддана мільйонна армія прихильників по всьому світу. Саме йому ми завдячуємо появі дзеркал заднього виду й інших інновацій, якими користуються нині. Але ми переконані, що ти знаєш про Harley далеко не все. Лови 7 крутих і цікавих фактів про Harley-Davidson на Men 24.

До твоєї уваги 7 маловідомих фактів про Harley–Davidson, які ти міг не знати. Деякі з них мають вирішальне значення для історії, а деякі – просто смішні. Гайда разом з Men 24 розбиратися у маловідомих фактах про Harley-Davidson.

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1. Двигун Harley V-twin народився в 1909 році

У 2016 році компанія Harley-Davidson представила Milwaukee Eight, дев'ятий двигун Big Twin у своїй історії та перший новий, який вийшов за 15 років. Але найперший його V-подібний двигун встановили на раму у 1909 році, і з того часу вони були нерозривно пов'язані з Harley. І це попри те, що найперша версія була поганою та протрималася у виробництві всього один рік.

Однак компанія Harley-Davidson не винайшли V-twin і не була першою компанією, яка використала його на мотоциклі. Ця нагорода дісталася його конкуренту, Indian Motorcycle, який сьогодні належить Polaris Industries (NYSE: PII). Компанія Indian представила V-подібний двоциліндровий двигун у 1904 році, а два роки по тому почала встановлювати його на гоночні мотоцикли. У 2013 році Indian також випустила новий м'язистий V-подібний двоциліндровий двигун Thunder Stroke 111.



Перший V-twin від Harley з'явився у 1909 році / Фото yesterdays

2. Harley для успіху знадобилося 20 років

Хоча компанію заснували через п'ять років після Indian Motorcycle, яка використовувала свої гоночні мотоцикли для нарощення армії прихильників, до 1920 року Harley-Davidson стала найбільшим виробником мотоциклів у світі, маючи понад 2000 дилерів у 67 країнах. Це була гоночна команда Harley "Wrecking Crew" – назва, яку вона отримала завдяки своєму пануванню у спорті в середині 1910-х років і яку пізніше прийняла і вища гоночна команда Indian, – яка допомогла Harley піднятися на вершину.

Сьогодні Honda Motors вважається виробником мотоциклів з найвищою продуктивністю, але вона виробляє все, від невеликих скутерів до Gold Wings, від двигунів об'ємом 50 кубічних сантиметрів до великих блоків об'ємом 1800. У світі великих байків з двигунами 601 кубічний сантиметр і більше Harley-Davidson як і раніше залишається королем, а в США як і раніше займає 50% ринку.



Harley-Davidson дуже швидко став популярним / Фото yesterdays

3. Перший карбюратор зробили з консервної банки

Згідно з багатьма джерелами, перший мотоцикл Harley-Davidson мав одноциліндровий двигун і розвивав максимальну швидкість 25 миль на годину, а замість карбюратора використовувалася банка з-під томатів. На жаль, це може бути більше вигадкою, ніж фактом. У той час як онлайн-довідник Encyclopedia.com цитує його як частину історії компанії, а в книзі "Все, що вам потрібно знати: мотоцикли Harley-Davidson" згадується як частина знань про Harley, інші налаштовані більш скептично.

В іншій книзі "При створенні: міф, реальність і походження мотоцикла Harley-Dsvidson, 1901-1909 роки" автор Герберт Вагнер спростовує цю історію. Онук засновника компанії Віллі Дж. Девідсон теж сумнівається, відзначаючи: "Я не можу уявити, щоб вони погоджувалися на щось настільки примітивне".

Але ж звучить круто, чи не так? Тож у нас жеврітиме надія, що банка з-під томатів зіграла свою роль у створенні Harley.

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4. Harley продає також одяг

Звичайно, Harley-Davidson продає багато мотоциклів. Тільки у 2016 році вдалося реалізувати понад 262 000 байків. І немає нічого дивного, що саме вони становлять основну частину його річного прибутку у розмірі 6 мільярдів доларів. Але військово-промисловий комплекс під брендом Harley теж вносить істотні зміни.

Наприклад, у 2016 році на товари загального призначення припадало лише 5,4% виторгу. Це як і раніше становить майже 285 мільйонів доларів. Бренд створює шкіряні куртки, черевики, футболки, джинси та багато іншого. Причому, купують цей одяг не лише власники Harley, а й затяті фанати, які поки лише мріють про байк.



Harley-Davidson займається також одягом / Фото thunderbike

5. Колись Harley виготовляли в Японії

Попри свій імідж символу американського виробництва, Harley-Davidson також має виробничі потужності в Індії (відкриті у 2011 році) і складальний завод в Бразилії. Раніше його розкритикували за плани з відкриття нового заводу в Таїланді.

Проте, це були не перші його спроби освоїти іноземне виробництво. Він надав японській компанії Sankyo ліцензію на виробництво копій своїх мотоциклів для японського ринку під час Великої депресії, виробництво яких почалося у 1935 році. Кажуть, що саме японські мотоцикли підтримували Harley на плаву. Однак у 1950 році бізнес довелося продати компанії Showa. Хоча підрозділ припинив виробництво мотоциклів у 1959 році, Showa продовжує поставляти запчастини для Harley-Davidson сьогодні, зокрема, передню вилку.

6. Ось чому Harley називають "свинями"

Назва "кабанчик" – синонім мотоциклів Harley-Davidson, і хоча ти міг очікувати, що це якось пов'язано з їх значними величезними розмірами (або звуком), насправді це прізвисько з'явилося тому, що член гоночної команди Harley Рей Вейшаар мав порося, яке стало талісманом команди. Після перемоги в змаганнях члени команди вирушали на переможне коло зі своїм талісманом-свинею.

Coca-Cola пов'язує появу цього прізвиська з 200-мильним забігом у Маріоні, штат Іллінойс, у 1920 році, де Вейшаара сфотографували, коли він давав поросяті кока-колу після того, як команда Harley посіла усі три верхні місця.



Свинка була талісманом Harley / Фото pinterest

7. "Дикий" – перший фільм з Harley

Фільм "Дикий" з Марлоном Брандо став стрічкою, яка вперше показала Harley-Davidson на великому екрані.

Звичайно, Брандо їздив не на Harley, а на Triumph Thunderbird 6T. Однак заклятий ворог Брандо, Чіно, з конкуруючої мотоциклетної банди Beetles (яку грає Лі Марвін), осідлав Harley-Davidson Hydra Glide 1950 року. Ще один цікавий факт: кажуть, що мотоциклетна банда Beetles надихнула рок-гурт на те, щоб пізніше назвати себе чимось дуже схожим.

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Harley-Davidson не залишає абсолютно нікого байдужим. Цими байками захоплюються усі прихильники мототехніки. Та й мріють про них мільйони людей по всьому світу. І це ми вже мовчимо про армію відданих прихильників!