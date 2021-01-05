Еще до Второй мировой войны Harley-Davidson, как и все другие компании, боролись за свое выживание. Но вряд ли в компании знали, что изменения и решения, принятые в те времена, сделают его единственным производителем мотоциклов, кроме индийского, который переживет Большую депрессию. На этот раз Man 24 расскажет о Harley-Davidson V 1931 года, который пустят с молотка. О таком байке мечтает каждый

Найти мотоцикл Harley-Davidson, выпущенный в 1930 – 1940 годы в хорошем состоянии – задача не из простых. И здесь не стоит удивляться. В период войны продаже Harley упали примерно в 7 раз, сократилось также и производство мотоциклов. Поэтому Men 24 рассказывает о настоящем сокровище, которое сохранилось до наших дней. Его продают на аукционе Mecum .

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Целый набор Harley-Davidson V должны б ыли пустить с молотка в этом месяце. Впрочем, коронавирус внес свои правки. Поэтому аукцион решили провести в апреле 2021 года. Сам же набор, в который входит этот байк, называется "Коллекция легендарных мотоциклов". В него входит 36 мотоциклов. Большинство из них выпустили во времена Великой депрессии.

Модель 1931 серии V – одна из них. Его отреставрировали и вернули ему привлекательную внешность. Кузов байка покрасили в оливково-оранжевый цвет. Он является частью семейства мотоциклов с боковым клапаном, которые пришли на смену серии J, какая выпускалась до начала 1930-х годов.

Новая серия включает стандартную линейку V, частью которой является этот мотоцикл, VL и VS. Все они оснащены новой силовой установкой Harley, которая в сочетании с множеством других улучшений сделала серию V чрезвычайно популярной среди фанатов езды на мотоциклах.

Сейчас окончательная цена на этот байк неизвестна. Но эксперты в области мототехники утверждают, что такой мотоцикл может уйти с молотка за 28 000 долларов. За такую ​​сумму сейчас можно приобрести 2 новенькие Harley-Davidson Low Rider 2020 модельного года.