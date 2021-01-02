Мотоцикли у стилі чикано не для всіх. Вони вирізняються яскравим стилем і кольорами, що сподобається далеко не кожному. Але й цінуються такі байки особливо. Дивися на Men 24, як виглядає крутий кастомний байк Harley-Davidson La Esmeralda. Тобі однозначно сподобається!

Німецький Thunderbike, один з найбільших кастомних салонів, вирішив удосконалити Harley-Davidson. Компанія ґрунтовно взялася за модернізацію байка. Ба більше, вона розробила цілу лінійку Chicano. Остання модель у ній – La Esmeralda. І саме їй Men 24 присвятить свою увагу.

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Основою байка став Harley Heritage. На ньому побудовані також El Divino та El Dorado. La Esmeralda отримав характерні елементи стилю чикано, які привертають увагу усіх навколо.

Обгорнутий у зелений колір з золотими та срібними вставками, мотоцикл отримав щедро оздоблені крила спереду та ззаду, взяті з серії El Dorado та накладені поверх 23-дюймового переднього та 18-дюймового заднього коліс (в оригіналі колеса – 16 дюймів). Такий підхід дозволяє максимально підняти перед байка, а також зробити плавний спуск до заду.

Гума на колесі відіграє важливу роль у визначенні конструкції. Тож вирішили використати модель з білими колами, які обрамлюють диски. Також можна побачити гальмівні диски з гаражної серії Spoke. Кастомери Thunderbike розповідають, що система пневматичної підвіски, розроблена для La Esmeralda, робить мотоцикл одним з найдешевших кастомних мотоциклів у їхньому виставковому залі.

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Для його створення використано близько 30 нестандартних предметів: від уже згаданих до таких речей, як модифіковане потрійне дерево та спеціальний набір покажчиків повороту. На жаль, силову установку не модернізували ніяк.

Що стосується вартості, то, як правило, вона залишається загадкою. Але в цьому випадку проста математика підштовхнула нас до суми 10 тисяч євро (близько 345 тисяч гривень за поточним курсом). Але у цю суму входить лише комплект додаткових деталей. Додай до цього вартість роботи, фарбування, а також самого байка. І цифра уже не буде такою солодкою. Але хіба це може зупинити справжнього фаната Harley?

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