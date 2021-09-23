Аварія НЛО у Розвеллі: руйнуємо міфи про космос

Ще одна історія, яка стала джерелом безлічі книг та фільмів. І не дивно, адже в ній сплелися дві "теорії змов", які люди дуже полюбляють: на Землі бувають інопланетяни, а уряди все приховують.

Що цікаво, у цьому випадку – мовиться про так званий Розвельський інцидент – уряд США дійсно тривалий час дещо приховував. Тільки-от геть не те, що люди собі думали.

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Легенда про Розвелл

Містечко з американського штату Нью-Мексико стало знаменитим на весь світ десь після 1947 року.

Відтоді й досі крізь пресу, телебачення, а потім й інтернет червоною ниткою проходить історія про літаючу тарілку прибульців, яка розбилася в Розвеллі. А злий уряд, мовляв, все це вперто приховує.

Насправді це була повітряна куля з купою датчиків і різного формату мікрофонів (такий незвичний вигляд об'єкта, що впав на ранчо у Розвеллі й породив чутки про прибульців).



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Річ у тім, що США тоді у різний спосіб пробували дізнатися про ядерні програми СРСР, і навіть у такий дивний.

Кулі зі спеціальною апаратурою відправляли на певні висоти для прослуховування звукових хвиль, спричинених можливими ядерними випробуваннями Радянського Союзу.

Але що ж у підсумку? Розвелл став туристичною меккою для любителів історій про прибульців усього світу!

Шокуючі подробиці про Розвельський інцидент дивіться у відео 24 каналу:

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Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.