Бачив фото з Марса, де на його поверхні наче обличчя? А чув про таємничий супутник Сатурна Япет? Розповідаємо!

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Обличчя на Марсі

Цей міф такий впертий, що викорінити його не можуть жодні наукові аргументи. У 1976 році космічний корабель NASA Viking 1 сфотографував поверхню планети Марс, і на фото вгледіли людське обличчя.

Які висновки зробили з цього? Ні, не про те, що око може помилятися, чи що це оптична ілюзія.

Багато людей одразу почали стверджувати, що це прямий доказ існування життя на Червоній планеті – бодай у далекому минулому.

Ніт. Оте "обличчя" – просто купа каменів, які відкидають тіні.

Ну, так збіглися обставини, що гра світла і тіней у тому конкретному фото склалася у риси, схожі на обличчя.

у тому конкретному фото склалася у риси, схожі на обличчя. NASA зробило вже купу знімків із кращою роздільною здатністю того ж місця – у 1998 та 2001.

І що там? Звичайний марсіанський курган.



Обличчя на Марсі – то ще квіточки, ягідки вже на "Зірці Смерті" / Колаж 24 каналу

Япет – "Зірка Смерті"

Цікава історія про Япет – супутник Сатурна. Річ у тім, що він зовні чимсь схожий на сумнозвісну "Зірку Смерті" у франшизі "Зоряні війни" (хто не в курсі, це такий корабель-гармата, що знищує планети потужним лазером).

І от треба було Daily Mail писати у травні 2016, що Япет – штучний об'єкт, створений інопланетянами?

На доказ показали фото NASA (хоча це так дивно, бо воно ж "бреше") 2004 року, де на Япеті видно ​​лінію навколо екватора, яка нагадує траншею навколо "Зірки Смерті".

І кого цікавить, що просто гірський хребет, а Япет – це лишень старі каменюки, скріплені льодом.