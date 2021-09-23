Що цікаво, у цьому випадку – мовиться про так званий Розвельський інцидент – уряд США дійсно тривалий час дещо приховував. Тільки-от геть не те, що люди собі думали.

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Легенда про Розвелл

Містечко з американського штату Нью-Мексико стало знаменитим на весь світ десь після 1947 року.

Відтоді й досі крізь пресу, телебачення, а потім й інтернет червоною ниткою проходить історія про літаючу тарілку прибульців, яка розбилася в Розвеллі. А злий уряд, мовляв, все це вперто приховує.

Насправді це була повітряна куля з купою датчиків і різного формату мікрофонів (такий незвичний вигляд об'єкта, що впав на ранчо у Розвеллі й породив чутки про прибульців).



Шокуючі статті про Розвелл розривали тогочасний світ / Фото Vertigo

Річ у тім, що США тоді у різний спосіб пробували дізнатися про ядерні програми СРСР, і навіть у такий дивний.

Кулі зі спеціальною апаратурою відправляли на певні висоти для прослуховування звукових хвиль, спричинених можливими ядерними випробуваннями Радянського Союзу.

Але що ж у підсумку? Розвелл став туристичною меккою для любителів історій про прибульців усього світу!

Шокуючі подробиці про Розвельський інцидент дивіться у відео 24 каналу:

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