Що цікаво, у цьому випадку – мовиться про так званий Розвельський інцидент – уряд США дійсно тривалий час дещо приховував. Тільки-от геть не те, що люди собі думали.
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Легенда про Розвелл
Містечко з американського штату Нью-Мексико стало знаменитим на весь світ десь після 1947 року.
- Відтоді й досі крізь пресу, телебачення, а потім й інтернет червоною ниткою проходить історія про літаючу тарілку прибульців, яка розбилася в Розвеллі. А злий уряд, мовляв, все це вперто приховує.
Насправді це була повітряна куля з купою датчиків і різного формату мікрофонів (такий незвичний вигляд об'єкта, що впав на ранчо у Розвеллі й породив чутки про прибульців).
Шокуючі статті про Розвелл розривали тогочасний світ / Фото Vertigo
Річ у тім, що США тоді у різний спосіб пробували дізнатися про ядерні програми СРСР, і навіть у такий дивний.
- Кулі зі спеціальною апаратурою відправляли на певні висоти для прослуховування звукових хвиль, спричинених можливими ядерними випробуваннями Радянського Союзу.
Але що ж у підсумку? Розвелл став туристичною меккою для любителів історій про прибульців усього світу!
Шокуючі подробиці про Розвельський інцидент дивіться у відео 24 каналу:
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