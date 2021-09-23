Авария НЛО в Розуэлле: разрушаем мифы о космосе

Еще одна история, которая стала источником множества книг и фильмов. И неудивительно, ведь в ней сплелись две "теории заговоров", которые люди очень любят: на Земле бывают инопланетяне, а правительства все скрывают.

Что интересно, в данном случае – речь идет о так называемом Розуэлльском инциденте – правительство США действительно длительное время кое-что скрывало. Только вот совсем не то, что люди себе думали.

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Легенда о Розвелле

Городок из американского штата Нью-Мексико стал знаменитым на весь мир где-то после 1947 года.

С тех и до сих пор сквозь прессу, телевидение, а затем и интернет красной нитью проходит история о летающей тарелке пришельцев, которая разбилась в Розуэлле. А злое правительство, мол, все это упорно скрывает.

На самом деле это был воздушный шар с кучей датчиков и различного формата микрофонов (такой необычный вид упавшего на ранчо в Розуэлле объекта и породил слухи о пришельцах).



Шокирующие статьи о Розвелле разрывали тогдашний мир / Фото Vertigo

Дело в том, что США тогда разными способами пытались узнать о ядерных программах СССР, даже таким странным.

Шары со специальной аппаратурой отправляли на определенные высоты для прослушивания звуковых волн, вызванных возможными ядерными испытаниями Советского Союза.

Ну и что же в итоге? Розвелл стал туристической меккой для любителей историй о пришельцах всего мира!

Шокирующие подробности о Розуэлльском инциденте смотрите в видео 24 канала:

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Заметим, чтоЕе официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.