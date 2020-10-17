Мы до сих пор расстроены, что премьеру фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном перенесли на 2022 год. Но с другой стороны, у нас теперь есть достаточно времени, чтобы пересмотреть все ленты о Темном Рыцаре, а также узнать о нем что-то интересное. Men 24 расскажет тебе о том, как менялись автомобили Бэтмена за почти 80 лет!

Популярный во всем мире герой Бэтмен появился еще в 1938 году. И привлекал внимание он не только своим костюмом, но и автомобилями, на которых передвигался ночным Готэмом. Men 24 проводит тебе экскурс в историю автомобилей Темного Рыцаря. Некоторые из них откровенно впечатляют!

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Понятное дело, что создатели комиксов могли нарисовать все, что душе угодно. Воплотить же в жизни фантазии художников оказалось не так уж просто. Впрочем, это не помешало Бэтмену рассекать по дорогам на эксцентричных автомобилях, которые могли бы только присниться.



Инфографика с автомобилями Бэтмена

Какими же были автомобили Бэтмена в кино

Cadillac 1938 стал первым доработанным автомобилем , на котором ездил Бэтмен в кино. Лента вышла на экраны в 1943 году.

Лента 1949 показала нам Mercury Convertible, сделанный специально для съемок Бэтмена.

Настоящий футуристический автомобиль для Бэтмена появился в фильме 1966 года. Этот суперкар – концепт Форда Lincoln Futura. Его собрали в середине 50-х годов. Можем себе только представить удивление зрителей, увидевших эту машину на экранах.

Еще один суперкар для Бэтмена. Он стал настоящей легендой как кино, так и автомобилестроения. За рулем, к слову, исполнитель главной роли Адам Уэст.

Над дизайном этого автомобиля работал Джордж Баррис , улыбающийся мужчина в белом костюме. Заметим, что оригинальное авто в 2013 году ушло с молотка за 4,6 миллиона долларов США.

Специально для фильма Тима Бертона сделали суперавтомобиль Бэтмена в 1989 году. Выглядит он потрясающе. Автомобиль оснащен реактивным двигателем. А построен она на основе Chevrolet Impala.

Неудивительно, что на репликах этого автомобиля обожают рассекать по дорогам арабские шейхи. Оригинал же хранится в музее в Лос-Анджелесе.

Для ленты 1995 создали новое авто. Над его дизайном работала Барбара Линг. Не авто, а одна сплошная неоновая вывеска.

В картине 1997 года, в которой главную роль исполнил Джордж Клуни, зрители увидели новое авто Бэтмена. И это был реальный суперкар, который мог разгоняться до 350 километров в час.

А эта машина, которая больше напоминает танк, появилась в фильмах о Темном Рыцаре.

В фильме "Бэтмен против Супермена" 2016 на экранах появилась продвинутых модификация машины . И она тоже впечатляет!

А автомобиль из фильмов о Бэтмене тебе понравился больше всего? Мы в восторге от машины, которую подготовили для картины Тима Бертона.

А здесь ты можешь посмотреть документальный фильм об автомобилях Бэтмена:

Все фото из открытых источников