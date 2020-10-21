27-річна угорська модель Барбара Палвін потішила своїх підписників гарячим фото. Кадр дівчина виклала на своїй сторінці в інстаграмі. За лічені дні його вподобали мільйон користувачів мережі, а також залишили під ним понад 5 тисяч коментарів. Дивися на Men 24, що ж такого показала красуня.

Чарівна угорська модель Барбара Палвін не перестає тішити своїх підписників крутими фото. На днях красуня виклала в інстаграмі фото, на якому позує у розкішній спідній білизні. Men 24 ділиться з тобою цим неймовірним кадром.

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Барбара Палвін – та ще жартівниця. Своє еротичне фото вона підписала дуже кумедно: "Ось він, мій улюблений образ останніх кількох місяців". Ну ти сам розумієш, що вона натякає на карантинні обмеження та просиджування вдома. Нам, до слова, такий образ дуже подобається.

Звичайно ж, слова Барбари – жарт. Світлина знята професіоналом для реклами спідньої білизни Victoria’s Secret. Нагадаємо, що Палвін – одна з ангелів Victoria’s Secret.

А що ж прихильники красуні думають про її гаряче фото, яким вона поділилась у мережі:

"Ох, Барбара";

"Моя любов, не будь такою відкритою";

"Ділан має бути дуже щасливим", – коментує одна з підписниць, натякаючи на коханого Барбари;

"Ви – жінка, яку потрібно обожнювати";

"Ви красива";

"Ти зараз настільки гаряча".

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