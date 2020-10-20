Співачка Слава Камінська виклала в мережу гаряче фото, на якому вона позує у спідній білизні на фоні спорткара. Світлина настільки крута, що ми вирішили показати її тобі. Насолоджуйся крутим фото зірки на Men 24.

Слава Камінська не соромиться оголятися на камеру. Та й не потрібно, адже таке розкішне тіло гріх ховати за мішкуватим одягом. Men 24 ділиться з тобою гарячим фото співачки, яке вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Співачка підписала пост у традиційній комічній для себе манері: "Хотіла написати щось розумне, але філософів у трусах і без мене на просторах інстаграму достатньо. Просто руки чешуться щось викласти, а я не звикла собі відмовляти". І не потрібно, адже кадр надзвичайно крутий.

Тож не дивно, що підписники Слави щедро засипали її компліментами під цим фото:

"Таке не соромно викласти. Естетично виглядає";

"Мені подобається, що ви правду говорите. Захотіли викласти фото – зробили. Не захотіли нічого розумного писати – не написали. Зате чесно. І правда, якщо є що показати, то можна і показати";

"Слава, ви прекрасні! Зовнішність, харизма, гумор";

"Баба Славко, якби я була чоловіком, то б закохалася без сумніву. А якби не була вже вагітна, то, може б, і змінила орієнтацію";

"Прикольна ви тітка. Обожнюю ваш стьоб";

"Чоловіки щасливі! Дуже сексуально. Шкода, що наші жінки не сильно себе балують гарною спідньою білизною";

"Матір, та ти вогонь";

"Завтра у всіх ЗМІ: "Слава втратила сором, ганьба".

Нам надзвичайно подобається і почуття гумору Слави Камінської, і її розкішне тіло. Ну вміє вона зачаровувати. Нічо не скажеш!

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