27-летняя венгерская модель Барбара Палвин порадовала своих подписчиков горячим фото. Кадр девушка выложила на своей странице в инстаграме. За считанные дни оно набрало миллион лайков от пользователей сети, а также более 5000 комментариев. Смотри на Men 24, что же такого показала красавица.

Волшебная венгерская модель Барбара Палвин не перестает радовать своих подписчиков крутыми фото. На днях красавица выложила в инстаграме фото, на котором позирует в роскошной нижнем белье. Men 24 делится с тобой этим невероятным кадром.

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Барбара Палвин – та еще шутница. Свое эротическое фото она подписала очень забавно: "Вот он, мой любимый образ последних нескольких месяцев" . Ну ты сам понимаешь, что она намекает на карантин и просиживание дома. Нам, к слову, такой образ очень нравится.

Конечно же, слова Барбары – шутка. Фотография снята профессионалом для рекламы нижнего белья Victoria's Secret. Напомним, что Палвин – одна из ангелов Victoria's Secret .

А что же поклонники красавицы думают об ее горячем фото, которым она поделилась в сети:

"Ох, Барбара";

"Моя любовь, не будь такой открытой";

"Дилан должен быть очень счастливым", – комментирует одна из подписчиц, намекая на любимого Барбары;

"Вы – женщина, которую нужно любить";

"Вы красивая";

"Ты сейчас настолько горячая".

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