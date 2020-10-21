Супермодель Барбара Палвин снялась в роскошном нижнем белье: эротическое фото
27-летняя венгерская модель Барбара Палвин порадовала своих подписчиков горячим фото. Кадр девушка выложила на своей странице в инстаграме. За считанные дни оно набрало миллион лайков от пользователей сети, а также более 5000 комментариев. Смотри на Men 24, что же такого показала красавица.
Волшебная венгерская модель Барбара Палвин не перестает радовать своих подписчиков крутыми фото. На днях красавица выложила в инстаграме фото, на котором позирует в роскошной нижнем белье. Men 24 делится с тобой этим невероятным кадром.
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Барбара Палвин – та еще шутница. Свое эротическое фото она подписала очень забавно: "Вот он, мой любимый образ последних нескольких месяцев". Ну ты сам понимаешь, что она намекает на карантин и просиживание дома. Нам, к слову, такой образ очень нравится.
Конечно же, слова Барбары – шутка. Фотография снята профессионалом для рекламы нижнего белья Victoria's Secret. Напомним, что Палвин – одна из ангелов Victoria's Secret.
А что же поклонники красавицы думают об ее горячем фото, которым она поделилась в сети:
- "Ох, Барбара";
- "Моя любовь, не будь такой открытой";
- "Дилан должен быть очень счастливым", – комментирует одна из подписчиц, намекая на любимого Барбары;
- "Вы – женщина, которую нужно любить";
- "Вы красивая";
- "Ты сейчас настолько горячая".
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