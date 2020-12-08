24-летняя модель Белла Хадид порадовала подписчиков горячими фото. На них красавица позирует в соблазнительном нижнем белье, которое обнажает ее роскошные ягодицы. Наслаждайся роскошными кадрами Беллы Хадид на Men 24.

Белла Хадид , которая по праву носит титул самой красивой женщины планеты, порадовала подписчиков серией соблазнительных фотографий. На горячих фото красавица позирует в нижнем белье, которое выигрышно подчеркивает ее невероятные изгибы. Сам посмотри на Men 24 , что же такого она выложила в сеть.

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Белла рассказала подписчикам, что серия соблазнительных фотографий сделана в 2019 году в Париже. Видимо, она так же как и мы все, скучает по тем замечательными временам, когда можно было без ограничений путешествовать по миру и наслаждаться новыми уголками планеты.

Поклонникам Беллы очень понравились ее фото. Они буквально засыпали ее комплиментами, а также оставили более 1 миллиона лайков:

"Фантастическая";

"Моя легендарная Белла";

"Белла, что ты делаешь, дорогая?";

"Все, что ты делаешь, – невероятное";

"Красивая девушка";

"Девушка из моих мечтаний";

"Королева";

"Высокая мода, крошка".

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