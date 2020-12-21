Колекціонерам, які хотіли б отримати частинку історії автомобілебудування, часто доводиться покладатися на удачу, щоб виграти її на аукціоні. Декому вдається виявити несподівані знахідки у сараях. Але Bentley вирішила полегшити життя усім, хто не байдужий до старих і розкішних авто!

Bentley вирішила струснути ситуацію, випустивши продовження класичного Birkin. Розповідаємо на Men 24, чим же хочуть здивувати британці.

Тобі сподобається Просто дах зносить: 10 найшвидших автомобілів у світі

Усі ми розуміємо, що знакові гоночні автомобілі з часом нищаться та стають історією. Тож експерти роблять усі можливе, щоб зберегти ці приклади для майбутніх поколінь. Таким чином, у Bentley Mulliner вирішили випустити знаменитий автомобіль ексклюзивним тиражем.

Для репліки Bentley ретельно розібрала свій Birkin з номером шасі HB 3403. У цьому складному процесі кожна деталь проходитиме через систему 3D-сканування, яка потім створить цифрове креслення компонента. Всього існує 1846 деталей (таке собі LEGO), які британський виробник розкішних автомобілів буде скрупульозно виготовляти вручну.

Усього випустять 12 реплік легендарного Birkin:

Потім його інженери побудують усе з нуля. В результаті вийде точна копія з декількома сучасними удосконаленнями, що відповідають вимогам безпеки. Кожне продовження Birkin Blower втілюватиме суть вінтажного автомобіля. Усередині нього працюватиме копія оригінального чотирициліндрового двигуна та нагнітач Amherst Villers MK IV.

Bentley оцінює потужність у 240 кінських сил і обмежить тираж 12 екземплярами. Підозрюємо, що усі вони вже продані приватним колекціонерам.

Читай також Вони могли змінити хід історії, якби не одне "але": електромобілі