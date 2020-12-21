Коллекционерам, которые хотели бы получить частичку истории автомобилестроения, часто приходится полагаться на удачу, чтобы выиграть ее на аукционе. Некоторым удается обнаружить неожиданные находки в сараях. Но Bentley решила облегчить жизнь всем, кто не равнодушен к старым и роскошных авто!

Bentley решила встряхнуть ситуацию, выпустив продолжение классического Birkin. Рассказываем на Men 24 , чем же хотят удивить британцы.

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Все мы понимаем, что знаковые гоночные автомобили со временем уничтожаются и становятся историей. Поэтому эксперты делают все возможное, чтобы сохранить эти примеры для будущих поколений. Таким образом, в Bentley Mulliner решили выпустить знаменитый автомобиль эксклюзивным тиражом.

Для реплики Bentley тщательно разобрала свой Birkin с номером шасси HB 3403. В этом сложном процессе каждая деталь будет проходить через систему 3D-сканирования, которая затем создаст цифровые чертежи компонента. Всего существует 1846 деталей (некое LEGO), которые британский производитель роскошных автомобилей будет скрупулезно изготавливать вручную.

Всего выпустят 12 реплик легендарного Birkin:

Затем его инженеры построят все с нуля. В результате получится точная копия с несколькими современными усовершенствованиями, которые отвечают требованиям безопасности. Каждое продолжение Birkin Blower будет воплощать суть винтажного автомобиля. Внутри него будет работать копия оригинального четырехцилиндрового двигателя и нагнетатель Amherst Villers MK IV .

Bentley оценивает мощность в 240 лошадиных сил, и ограничит тираж 12 экземплярами . Подозреваем, что все они уже проданы частным коллекционерам.