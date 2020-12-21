Bentley решила порадовать коллекционеров выходом эксклюзивной версии Birkin
Коллекционерам, которые хотели бы получить частичку истории автомобилестроения, часто приходится полагаться на удачу, чтобы выиграть ее на аукционе. Некоторым удается обнаружить неожиданные находки в сараях. Но Bentley решила облегчить жизнь всем, кто не равнодушен к старым и роскошных авто!
Bentley решила встряхнуть ситуацию, выпустив продолжение классического Birkin. Рассказываем на Men 24, чем же хотят удивить британцы.
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Все мы понимаем, что знаковые гоночные автомобили со временем уничтожаются и становятся историей. Поэтому эксперты делают все возможное, чтобы сохранить эти примеры для будущих поколений. Таким образом, в Bentley Mulliner решили выпустить знаменитый автомобиль эксклюзивным тиражом.
Для реплики Bentley тщательно разобрала свой Birkin с номером шасси HB 3403. В этом сложном процессе каждая деталь будет проходить через систему 3D-сканирования, которая затем создаст цифровые чертежи компонента. Всего существует 1846 деталей (некое LEGO), которые британский производитель роскошных автомобилей будет скрупулезно изготавливать вручную.
Всего выпустят 12 реплик легендарного Birkin:
Затем его инженеры построят все с нуля. В результате получится точная копия с несколькими современными усовершенствованиями, которые отвечают требованиям безопасности. Каждое продолжение Birkin Blower будет воплощать суть винтажного автомобиля. Внутри него будет работать копия оригинального четырехцилиндрового двигателя и нагнетатель Amherst Villers MK IV.
Bentley оценивает мощность в 240 лошадиных сил, и ограничит тираж 12 экземплярами. Подозреваем, что все они уже проданы частным коллекционерам.
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