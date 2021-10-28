В інстаграмі Лорен Жиральдо виклала серію фото, на яких красуня позує у прозорій смарагдовій сукні. Сміливий образ не лише сподобався прихильникам, а й дозволив розглянути пишні форми актриси. Це ми, до слова, рекомендуємо зробити й тобі.

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Підписники залишили понад 100 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а після цього милуйся гарячими фото нашої нової героїні:

  • "Ти надзвичайно приголомшлива";
  • "Лорен, ти нагадуєш Статую Свободи";
  • "Це тепер улюблені твої фото";
  • "Це вбрання заворожує";
  • "Зелений – однозначно твій колір";
  • "Справжня королева";
  • "Ти вбиваєш усіх своєю неймовірною красою".

Лорен Жиральдо знялася у голій сукні
Лорен Жиральдо похизувалася пишними формами у "голій" сукні / Фото з інстаграму Жиральдо

Лорен Жиральдо знялася у голій сукні
Лорен Жиральдо похизувалася пишними формами у "голій" сукні / Фото з інстаграму Жиральдо

Лорен Жиральдо знялася у голій сукні
Лорен Жиральдо похизувалася пишними формами у "голій" сукні / Фото з інстаграму Жиральдо

Лорен Жиральдо знялася у голій сукні
Лорен Жиральдо похизувалася пишними формами у "голій" сукні / Фото з інстаграму Жиральдо

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Лорен Жиральдо однозначно заслуговує на твою увагу. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на американську актрису. Гарантуємо, попереду на її сторінці в інстаграмі ще багато гарячих публікацій.