Як ми вже знаємо, помилки – це неприємно. І хоч вони допомагають уникати серйозніших проблем у майбутньому, але... Є такі помилки, про які можна сказати тільки одне: "Це просто ср*ака".

Попередні помилки, про які ми писали, призводили до смерті людей або тварин. Сьогодні поговоримо про менш моторошні, але не менше відчутні помилки – для тих, хто їх допустив.

Men 24 розповідає про помилки компаній, які стали причиною серйозних фінансових втрат.

Початок історії Безглузді історичні помилки з трагічними наслідками для людей: вбивчі приклади

У Kodak винайшли цифрове фото і вирішили, що це безглузда ідея

У 1975 році інженер компанії Kodak Стівен Сассон винайшов першу цифрову камеру. У таких випадках часто кажуть: "Випередив свій час". Стівен презентував винахід керівництву компанії. Керівництво вказало винахіднику на двері: мовляв, ну яке може бути майбутнє у цифрової фотографії?

Але не думай, що в Kodak працювали дурні. На рішення керівництва вплинуло 2 фактори. По-перше, компанія заробляла багато грошей на фотоплівці й фотоапаратах, які виробляла роками. По-друге, камера Сассона важила 3,5 кілограма, а кожна фотка записувалася на цифровий носій 23 секунди. Ну як тут фотограф зловить момент? Мовчимо вже про те, що роздільна здатність матриці була 0,01 мегапікселя, а зображення – тільки чорно-білі.

Але правда і в тому, що якби Kodak серйозніше оцінила цю технологію, то на багато років обійшла б конкурентів. А так – сталося все навпаки, конкуренти вирвалися далеко вперед, а Kodak у 2012 році оголосила про банкрутство.



Сучасний ПК створила компанія, яка у ньому не побачила перспектив / Фото leglessmoof

У Xerox винайшли новий сучасний комп'ютер і віддали його Джобсу

У компанії Xerox розробили чудовий новітній комп'ютер, але мали ту ж проблему, що і Kodak: керівники не бачили перспективність технології, їм потрібні були заробітки тут і зараз на перевірених товарах, які добре продаються.

Що вони зробили? Подарували прототипи університетам і іншим компаніям для вивчення. Мовляв, робіть із тим, що хочете – нам цього не треба. Оце "не треба" побачив Стів Джобс, тоді ще студент. А ще побачив, що Xerox не запатентовувала свій винахід. Джобс, грубо кажучи, злизав інтерфейс компа від Xerox. Компанія спохопилася, так, але пізно – і Джобс, і низка інших людей вже зареєстрували патенти на цю та схожі технології.

Apple, у підсумку, злетіла до небес і досі на перших рядках у рейтингах найдорожчих компаній світу. А Xerox зазнає збитків і займається тільки копіювальними апаратами.

Радимо прочитати й другу частину Безглузді історичні помилки з трагічними наслідками для тварин: моторошні приклади