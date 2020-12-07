Как мы уже знаем, ошибки – это неприятно. И хотя они помогают избегать серьезных проблем в будущем, но... Есть такие ошибки, о которых можно сказать только одно: "Это просто жо*а".

Предыдущие ошибки, о которых мы писали, приводили к смерти людей или животных. Сегодня поговорим о менее жутких, но не менее ощутимых ошибках – для тех, кто их допустил.

Men 24 рассказывает об ошибках компаний, которые стали причиной серьезных финансовых потерь.

Начало истории Бессмысленные исторические ошибки с трагическими последствиями для людей: убийственные примеры

В Kodak изобрели цифровое фото и решили, что это бредовая идея

В 1975 году инженер компании Kodak Стивен Сассон изобрел первую цифровую камеру. В таких случаях часто говорят: "Опередил свое время". Стивен представил изобретение руководству компании. Руководство указало изобретателю на дверь: мол, ну какое может быть будущее у цифровой фотографии?

Но не думай, что в Kodak работали дураки. На решение руководства повлияло 2 фактора. Во-первых, компания зарабатывала много денег на фотопленке и фотоаппаратах, которые производила годами. Во-вторых, камера Сассон весила 3,5 килограмма, а каждая фотка записывалась на цифровой носитель 23 секунды. Ну как тут фотограф поймает момент? Молчим уже о том, что разрешение матрицы было 0,01 мегапикселя, а изображения – только черно-белые.

Но правда и в том, что если бы Kodak серьезно оценила эту технологию, то на многие годы обошла бы конкурентов. А так – случилось все наоборот, конкуренты вырвались далеко вперед, а Kodak в 2012 году объявила о банкротстве.



Современный ПК создала компания, которая в нем не увидела перспектив / Фото leglessmoof

В Xerox изобрели новый современный компьютер и отдали его Джобсу

В компании Xerox разработали замечательный новейшей компьютер, но имели ту же проблему, что и Kodak: руководители не видели перспективность технологии, им нужны были заработки здесь и сейчас на проверенных товарах, которые хорошо продаются.

Что они сделали? Подарили прототипы университетам и другим компаниям для изучения. Мол, делайте с тим, что хотите – нам оно не надо. Это "не надо" увидел Стив Джобс, тогда еще студент. А еще увидел, что Xerox не запатентовала свое изобретение. Джобс, грубо говоря, слизал интерфейс компьютера от Xerox. Компания спохватилась, да, но поздно – и Джобс, и ряд других людей уже зарегистрировали патенты на эту и подобные технологии.

Apple, в итоге, взлетела до небес и до сих пор на первых строчках в рейтингах самых дорогих компаний мира. А Xerox несет убытки и занимается только копировальными аппаратами.