Правда полягає в тому, що обидві вправи хороші, обидві мають переваги і можуть допомогти тобі досягти твоїх фітнес-цілей. Але також можливо, що одна з них краща і корисніша за іншу, тому тобі потрібно знати, в чому полягають переваги, перш ніж ти почнеш.

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Однією з головних переваг є те, що і біг, і підйом по сходах – безплатні вправи, які можна виконувати вдома або на вулиці, в будь-який час доби і навіть у відпустці. Не потрібно турбуватися про пошук спортзалу в місті, яке ти відвідуєш, і не потрібно платити за абонемент.

Як би ти на це не дивився, обидві ці активності корисні для здоров'я і рекомендовані. І ти навіть можеш поєднувати їх для різноманітності. Але якщо тебе цікавить, яка з них краща за іншу, то тобі потрібно копнути трохи глибше і з'ясувати, як вони впливають на твій організм.

Почнемо з того, що наука стверджує, що кардіо та аеробні вправи (такі як біг, плавання, їзда на велосипеді тощо...) необхідні, оскільки вони приносять користь як тілу, так і мозку. А ще допомагають підтримувати здорове серце, стабільну вагу, гарний настрій і багато іншого. А це означає, що всі вправи корисні, і навіть якщо ти не вибрав "найкращу", твій організм отримає від них багато корисного.

Переваги бігу

Біг корисний для легенів, серця, кровоносної системи, знижує рівень стресу, спалює багато калорій. А якщо ти займаєшся бігом на свіжому повітрі, то ще й містить хорошу дозу вітаміну D.

Біг – це вільний вид спорту, який поступово розвиває витривалість, одночасно працюючи над кількома м'язами, і навіть може допомогти з координацією та пам'яттю, а також працювати над психологічною стійкістю, згідно з Cardio Smash.



Біг корисний для твого здоров'я і самопочуття / Фото freepik

Одна "проблема" (але не серйозна) полягає в тому, що це не силова вправа. Вона може створювати велике навантаження на коліна і суглоби, і багато людей вважають її нудною (але з цим можна боротися, змінюючи маршрути або бігаючи в групі або з другом).

Переваги підйому по сходах

Підйом по сходах – це поєднання аеробних і анаеробних вправ, тому він також корисний для серця, розуму і витривалості. Але має додатковий фактор – тобі доводиться боротися з силою тяжіння, щоб рухатися вгору, тому твоєму тілу доводиться працювати трохи важче, щоб виконати вправу, порівняно з бігом або ходьбою по рівній місцевості.



Біг сходами також вважається функціональною вправою / Фото freepik

Згідно з Cardio Smash, коли ти біжиш або ходиш по сходах, то ефект схожий на поєднання кардіо з вправами з власною вагою, що також є функціональною вправою, яка допомагає як спалювати калорії, так і зміцнювати м'язи, тонізувати і працювати над витривалістю. Крім того, це може спалити набагато більше калорій, ніж коли ти просто бігаєш по рівній місцевості.

"Проблема" полягає в тому, що вона може бути втомливою і болючою, вона може бути більш монотонною, ніж біг, і ти можеш відчути сильний біль у ногах після її виконання.

То що ж робити?

Зрештою, це залежить від того, чого ти хочеш досягти – якщо тобі потрібне легке кардіо, то біг у контрольованому темпі – чудовий варіант, тоді як швидший або інтервальний біг допоможе спалити більше калорій. А якщо ти хочеш одночасно отримати кардіо і тонізуючу вправу, то ідеальним варіантом можуть стати сходи, хоча комбінувати ці дві вправи і бігати вгору і вниз – це теж правильний шлях.

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Експерти кажуть, що у тренуваннях важлива різноманітність, тому ти можеш влаштовувати дні бігу по рівнинній місцевості, дні підйому по сходах і дні, коли ти шукаєш кардіотренування з меншим навантаженням.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.