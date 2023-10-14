Правда заключается в том, что оба упражнения хороши, оба имеют преимущества и могут помочь тебе достичь твоих фитнес-целей. Но также возможно, что одна из них лучше и полезнее другой, поэтому тебе нужно знать, в чем заключаются преимущества, прежде чем ты начнешь.

Стоит внимания Незаменимая классика для вечера с друзьями: как приготовить Dirty Martini Vodka

Одним из главных преимуществ является то, что и бег, и подъем по лестнице – бесплатные упражнения, которые можно выполнять дома или на улице, в любое время суток и даже в отпуске. Не нужно беспокоиться о поиске спортзала в городе, который ты посещаешь, и не нужно платить за абонемент.

Как бы ты на это ни смотрел, обе эти активности полезны для здоровья и рекомендованы. И ты даже можешь совмещать их для разнообразия. Но если тебя интересует, какая из них лучше другой, то тебе нужно копнуть немного глубже и выяснить, как они влияют на твой организм.

Начнем с того, что наука утверждает, что кардио и аэробные упражнения (такие как бег, плавание, езда на велосипеде и т.д.) необходимы, поскольку они приносят пользу как телу, так и мозгу. А еще помогают поддерживать здоровое сердце, стабильный вес, хорошее настроение и многое другое. А это значит, что все упражнения полезны, и даже если ты не выбрал "лучшее", твой организм получит от них много полезного.

Преимущества бега

Бег полезен для легких, сердца, кровеносной системы, снижает уровень стресса, сжигает много калорий. А если ты занимаешься бегом на свежем воздухе, то содержит хорошую дозу витамина D.

Бег – это свободный вид спорта, который постепенно развивает выносливость, одновременно работая над несколькими мышцами, и даже может помочь с координацией и памятью, а также работать над психологической устойчивостью, согласно Cardio Smash.



Бег полезен для твоего здоровья и самочувствия / Фото freepik

Одна "проблема" (но не серьезная) состоит в том, что это не силовое упражнение. Оно может создавать большую нагрузку на колени и суставы, и многие считают его скучным (но с этим можно бороться, меняя маршруты или бегая в группе или с другом).

Преимущества подъема по лестнице

Подъем по лестнице – это сочетание аэробных и анаэробных упражнений, поэтому он также полезен для сердца, ума и выносливости. Но есть дополнительный фактор – тебе приходится бороться с силой тяжести, чтобы двигаться вверх, поэтому твоему телу приходится работать немного труднее, чтобы выполнить упражнение по сравнению с бегом или ходьбой по ровной местности.



Бег по лестнице также считается функциональным упражнением / Фото freepik

Согласно Cardio Smash, когда ты бежишь или ходишь по лестнице, то эффект похож на сочетание кардио с упражнениями с собственным весом, что также является функциональным упражнением, которое помогает как сжигать калории, так и укреплять мышцы, тонизировать и работать над выносливостью. Кроме того, это может сжечь гораздо больше калорий, чем когда ты просто бегаешь по ровной местности.

"Проблема" заключается в том, что оно может быть утомительным и болезненным, оно может быть более монотонным, чем бег, и ты можешь почувствовать сильную боль в ногах после его выполнения.

Что же делать?

В конце концов это зависит от того, чего ты хочешь достичь – если тебе нужно легкое кардио, то бег в контролируемом темпе – отличный вариант, тогда как быстрый или интервальный бег поможет сжечь больше калорий. А если ты хочешь одновременно получить кардио и тонизирующее упражнение, то идеальным вариантом могут стать сходы, хотя комбинировать эти два упражнения и бегать вверх и вниз – это тоже верный путь.

Читай также Спорт против секса: 7 причин, почему лучше отдать предпочтение тренировкам

Эксперты говорят, что в тренировках важно разнообразие, поэтому ты можешь устраивать дни бега по равнинной местности, дни подъема по лестнице и дни когда ты ищешь кардиотренировки с меньшей нагрузкой.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.