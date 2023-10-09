Відразу ж обмовимося, що не варто серйозно ставитися до всього, що ми напишемо далі. Але задуматися можна, щоб отримати максимум користі від фізичної активності.

Варте уваги Для яскравих вечорів: смачний коктейль, яким захочеться вразити друзів

1. Тренажерний зал не оцінюватиме тебе

Одна з найкращих причин, чому спортзал кращий за секс – це дуже спокійний процес вступу до нього. Якщо ти можеш платити щомісячний внесок, то ти, друже, прийнятий. Ніяких ретельних перевірок – чи подобається зачіска, чи не завужені штани, чи не є ти, не дай Боже, ботаном. Це просто швидкий рух картки і вперед.

2. Тренажерний зал винагороджує тебе

Тренажерний зал винагородить тебе підтягнутим пресом, стрункими стегнами, здатністю бігти вгору сходами, не зупиняючись на півдорозі. Звичайно, секс – це чудова вправа, але він не може зрівнятися з пілатесом, біговою доріжкою і кількома підходами на тренажерах для спалювання калорій і тонізації сідниць. До того ж, якщо ти обираєш хороший спортзал, то можеш отримати реальну винагороду, наприклад, випадковий кекс або 10% знижку.



Тренажерний зал винагороджуватиме тебе / Фото master1305

3. Тренажер – свято для очей

Так-так, тренажерним залом блукають дуже і дуже багато привабливих людей. Можливо, станеться так, що похід у тренажерку може ще й сексом завершитися. Натомість не так часто секс може завершитися походом у зал.

4. Тренажерний зал – світ можливостей

Подивися на всі ці тренажери! Який багатий вибір і можливість досліджувати нові види спорту. Ти можеш робити все, що завгодно. Головне – обрати те, що подобається тобі найбільше і віддатися процесу сповна.

5. Ти можеш сміливо змінювати тренажерний зал

Якщо ти приєднався до мережі тренажерних залів, більшість з них дозволяють тобі користуватися членством у всіх своїх філіях. Отже, якщо тебе немає по роботі або ти взяв невелику міні-перерву, ти можеш просто скористатися іншим спортзалом. Чомусь це працює не так гладко, коли мова йде про людину, з якою ти спиш, чи не так?



Завжди можна піти в інший тренажерний зал / Фото Seniv Petro

6. Тренажерний зал тебе не критикує

Заняття в спортзалі заохочують тебе відчувати себе добре, підштовхують тебе до досягнення тіла твоєї мрії. У спортзалі тобі не скажуть, що ти набрав зайву вагу. А от дівчина, яку ти зустрів у барі, цілком може.

7. Ти можеш покинути зал у будь-який час

Насправді ми не впевнені, що це чиста правда. Але реальність така: коли купуєш абонемент, то перестати ходити до спортзалу значно легше. А от коли починаєш будувати стосунки, то зійти зі шляху може бути не так уже й просто.

Читай також 7 міфів про мастурбацію, які потрібно раз і назавжди викинути зі своєї голови

Як ти зрозумів, цей матеріал максимально жартівливий. Але у кожному з жартів є частка правди, чи не так?